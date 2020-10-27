Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 октября 2020: Счетная палата проверила, дошли ли до медиков Covid-выплаты

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым днем обновления данных по числу заболевших за сутки от Роспотребнадзора приходят все позже. Скорее всего, это связано с тем, что с каждым днем число этих заболевших только увеличивается. Так, на 10 часов утра 27 октября только официально подтверждено 95 новых случаев Covid-19.

Больше всего больных коронавирусом во Владимире - 18 новых случаев. Больше десяти случаев также в Муромском районе (16) и Гусь-Хрустальном районе (13).

А вот как распределились остальные случаи:

- 8 сл. в Ковровском,

- по 5 сл. в Кольчугинском и Судогодском районах,

- по 4 сл. в Александровском, Петушинском, Гороховецком и Селивановском районах,

- по 3 сл. в Меленковском и Юрьев-Польском районах,

- по 2 сл. в Суздальском, Собинском, Вязниковском районах, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9212 случаев заболевания (1662 сл. в г. Владимире, 1368 сл. в Гусь-Хрустальном, 1030 сл. о. Муром, 782 сл. в Петушинском, 763 сл. в Ковровском, 697 сл. в Александровском, 455 сл. в Вязниковском, 399 сл. в Собинском, 385 сл. в Юрьев-Польском, 286 сл. в Кольчугинском, 234 сл. в Меленковском, 215 сл. в Суздальском, 212 сл. в Селивановском, 188 сл. в Судогодском, 175 сл. в Гороховецком, 155 сл. в Киржачском, 115 сл. в Камешковском, 91 сл. в г. Радужном).

Тем временем, Счетная палата Владимирской области представила перед депутатами Заксобрания отчет по проверкам исполнения закона, касающегося федеральных выплат медикам за работу с ковид-пациентами.

Мониторинг показал, что в целом с данными выплатами в государственных учреждениях здравоохранения Владимирской области проблем нет. Просрочек ни одна больница не допустила.

Однако аудиторы обратили внимание на несовершенство самого механизма правового регулирования, что позволяет неоднозначно трактовать некоторые положения постановлений правительства. В этих условиях «департамент здравоохранения должен был взять на себя четкое методическое руководство, обеспечить единый алгоритм действий во всех подведомственных учреждениях». Но этого не произошло, утверждает Счетная палата. В результате в двух больницах назначили выплаты сотрудникам, официально не включенным в состав мобильных бригад и перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 подразделений. Представители Счетной палаты потребовали от руководителей городской больница №6 г. Владимира и Ковровской многопрофильной городской больницы №1 исправить нарушения.