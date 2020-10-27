На проект реконструкции сгоревшего владимирского драмтеатра потратят почти 24 миллиона рублей

В лучшем случае актеры через два года вернутся в театр. Фото предоставлено АВО.

«Облстройзаказчик» подготовил техническое задание и разместил тендер на разработку научно-проектной документации по восстановлению владимирского академического театра драмы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 ноября, уже 19-го объявят победителя. С ним заключат контракт на 23,7 млн рублей, которые выделят из областного бюджета.

Напомним, пожар в театре, построенном в 1971 году, случился из-за короткого замыкания во время электротехнических работ. 29 июня 2020 года рабочие меняли проводку над сценой. Из-за того, что они сами пытались потушить пламя и вовремя не позвонили пожарным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огонь распространился на большой зал и главную сцену. На модернизацию последней четыре года назад из бюджета области выделяли 100 миллионов рублей. Также оказалась непригодной система вертикального остекления фасадов.

Площадь пожара - 500 квадратных метров. Фото предоставлено АВО.

По результатам трехнедельного обследования было установлено, что основные несущие конструкции театра не пострадали и выдержат дальнейший ремонт. Директор театра Борис Гунин сообщал о добровольных пожертвованиях на внебюджетный счет театра — жители собрали почти 700 тысяч рублей. Половину из них сразу направили на уборку и вывоз мусора.

Так как здание является объектом культурного наследия регионального значения подрядчик, выигравший конкурс, должен получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Только тогда проект примут. В рамках контракта проектировщики представят заново или восстановят дизайн-проект интерьеров и сцены, разработают системы механического оборудования, электропривода, постановочного освещения, 3-D декораций и синхронного перевода. В работе необходимо учесть обеспечение доступа в театр людям с ограниченными возможностями здоровья.

Стекла также придется заменять. Фото предоставлено АВО.

«Разработать системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования воздуха, заземление и молниезащиту, проработать комплексную систему противопожарной безопасности», - говорится в документе. - «Требуется предусмотреть использование современных строительных материалов, изделий и оборудования с учетом инновационных, энергосберегающих и природоохранных технологий, позволяющих сократить капитальные вложения и эксплуатационные расходы».

Проект реконструкции должен быть готов не позднее 30 июля 2021 года. До этого времени он должен пройти госэкспертизу. А пока актеры драмтеатра работают на других площадках — в Областном Дворце культуры, театре кукол и филармонии.

- Для нас первоочередной вопрос - восстановление. Конечно, это ущерб еще и моральный, потому что в лучшем случае, труппа сможет вернуться на сцену драмтеатра в начале сезона 2022 года, в сентябре. Это идеальный вариант. Но могут быть и другие объективные обстоятельства, которые этот процесс затянут, - отмечала в августе на своей пресс-конференции Алиса Бирюкова.

О точной стоимости восстановления театра пока говорить рано, нужно дождаться проекта. Но, по предварительным оценкам, потребуется 400, а то и все 600 миллионов рублей.