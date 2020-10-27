Во Владимирской области выросло количество убийств

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Владимирстат готовит статистику не только по экономике или различным социальным явлениям. От них можно узнать и о преступности в регионе. И новые данные не очень радуют. По очень многим показателям количество преступлений во Владимирской области в первые девять месяцев текущего года выросло.

Например, по убийствам цифры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,7 процентов. В абсолютных цифрах это 59 убийств и покушений на них. Участились на 21% тяжкие преступления: их в регионе — 3295. Особо тяжких — 557, что превышает прошлогоднюю статистику на 9,6%.

- Всего в регионе с января по сентябрь зарегистрировано 12934 преступлений. Это на 5,9% больше. Из них 4874 краж, 1800 мошенничеств, 349 угроз убийством и 10 изнасилований или покушений на них, - говорится в статистике со ссылкой на УМВД России по Владимирской области. - Из общего числа преступлений доля тяжких и особо тяжких составила 29,8%. В прошлом году доля была 26,4%.

Еще один интересный момент — стало больше мошенничеств (на 36,6%) и вымогательств (на 47,3%). В пресс-службе УМВД неоднократно подчеркивали, что сейчас участились случаи телефонного обмана, когда неизвестные представляются сотрудниками банков и просят назвать данные с карты, чтобы прервать сомнительные операции. Кроме того, активизировались интернет-мошенники, которые «открывают» свои магазины в сети: принимают оплату, но не присылают товары.

Несмотря на то, что в регионе в этом году вводился режим самоизоляции (для людей старше 65 лет он действует до сих пор), число преступлений в общественных местах увеличилось почти на 2%. Их насчитывается 3847. Из этого количества больше половины (2032) случились на улицах, площадях и в парках.

А вот раскрываемость преступлений в первые девять месяцев 2020 года стала меньше: в прошлом году она составляла 61,6%, в этом — 57,9.