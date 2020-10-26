Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 октября 2020: фельдшер скорой «проехался» по отсутствию мест для Covid-больных во Владимире

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки во Владимирской области заболели коронавирусом еще 92 человека. До исторического рекорда, который был зафиксирован 18 мая, осталось всего ничего. Тогда, напомню, за сутки заразились сразу 99 человек. В общем, эту планку 33 регион должен преодолеть в самое ближайшее время. Также за последние сутки выздоровели 33 человека и умерли двое.

Вот как распределились все случаи:

- 16 сл. в г. Владимире,

- 14 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Ковровском,

- 9 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 8 сл. в Александровском,

- 7 сл. в Юрьев-Польском,

- по 5 сл. в Суздальском и Петушинском районе,

- 4 сл. в Радужном,

- по 3 сл. в Гороховецком, Кольчугинском, Собинском и Вязниковском районах,

- по 1 сл. в Селивановском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9117 случаев заболевания (1644 сл. в г. Владимире, 1355 сл. в Гусь-Хрустальном, 1014 сл. о. Муром, 778 сл. в Петушинском, 755 сл. в Ковровском, 693 сл. в Александровском, 453 сл. в Вязниковском, 397 сл. в Собинском, 382 сл. в Юрьев-Польском, 281 сл. в Кольчугинском, 231 сл. в Меленковском, 213 сл. в Суздальском, 208 сл. в Селивановском, 183 сл. в Судогодском, 171 сл. в Гороховецком, 155 сл. в Киржачском, 115 сл. в Камешковском, 89 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, фельдшер владимирской станции скорой помощи Василиса Коновалова опубликовала в Инстаграме пост, который говорит о ситуации во Владимирской области больше, чем все официальные сообщения. Так что давайте мы его просто опубликуем здесь, а вы прочитаете:

«Как смотреть в глаза пациенту, который лежит дома с пневмонией, вызванной Covid-19, у него нарастает одышка, он смотрит на тебя полными надежды глазами, а тебе по телефону на громкой связи отвечает старший врач смены «оставляйте дома, мест нигде нет»?

Как я, фельдшер скорой помощи, обученный спасать жизни и оказывать помощь, могу оставить дома пациента, заведомо зная, что, скорее всего, в скором времени его организм перестанет компенсировать 70% поражения лёгких, у него упадёт сатурация и без кислорода он не проживёт?

Василиса Коновалова. Фото из личного архива героя публикации.

Мы устали морально. И физически тоже. Вызовы превращаются в адские часы ожидания, пока договорятся с больницей (и договорятся ли вообще). Все эти часы в итоге превращаются в огромные задержки вызовов (люди ждут 12, 15, 20 часов). И к кому-то мы не успеваем. И потом на другом вызове слушаешь от отчаявшихся родственников, что мы могли бы спасти, если бы вовремя приехали. А что мы скажем? Да, могли. Но не успели. И мы, рядовые фельдшера, не виноваты в том, сколько вызов стоИт. Но получаем мы. И жалобы приходят на нас. И слушаем это мы. И СТЫДНО нам. А должно быть стыдно тем, кто всю медицину развалил.

Стыдно говорить в домофон «скорая», когда люди ждут полсуток.

Мы знали куда шли, да. Но мы и представить себе не могли, что в больницах не будет мест, что мы, назло всем, будем госпитализировать пациента, который нуждается в стационарном лечении в никуда. Что будем выпрашивать места для тяжелобольных, что будем воевать с «приемниками» и дежурными врачами. И уж точно не подозревали, что наши же старшие врачи будут кричать нам в трубку, чтобы мы оставили пациента дома.

Как? Я буду последняя, кто из медработников мог бы ему помочь. Я буду тем «козлом отпущения», которого родные пациента обвинят во всем. И знаете что? Они будут правы.

Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы спасти человеку жизнь. Не за спасибо, не за зарплату, а просто потому, что я медицинский работник, и меня этому учили.

Так вот. Мест в больницах нет, уважаемые граждане. Мы каждую смену боремся за каждого. И, читая ответы ДЗАВО по поводу кучи мест для больных с ковидом, нам смешно. И в то же время плакать хочется».