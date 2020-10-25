Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 октября 2020: в регионе начали отменять концерты

Еще в июле казалось, что мы вернулись к нормальной жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые данные от Роспотребнадзора показывают, что мы продолжаем потихоньку приближаться к историческому максимуму по числу заболевших коронавирусом за сутки. На 10 часов утра 25 октября 2020 года лабораторно подтверждено 90 случаев заболевания Covid-19. Такие цифры были даже не каждый день в мае. Не удивительно, что сегодня мы преодолели планку в девять тысяч заболевших за все время.

Больше всего заболевших опять во Владимире - 20 человек. А вот как распределились остальные случаи:

- 14 сл. в Муромском,

- 12 сл. в Ковровском,

- 10 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 8 сл. в Александровском,

- 7 сл. в Гороховецком,

- по 6 сл. в Кольчугинском и Петушинском районах,

- 3 сл. в Юрьев-Польском,

- по 2 сл. в Селивановском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9025 случаев заболевания (1628 сл. в г. Владимире, 1346 сл. в Гусь-Хрустальном, 1000 сл. о. Муром, 773 сл. в Петушинском, 745 сл. в Ковровском, 685 сл. в Александровском, 450 сл. в Вязниковском, 394 сл. в Собинском, 375 сл. в Юрьев-Польском, 278 сл. в Кольчугинском, 230 сл. в Меленковском, 208 сл. в Суздальском, 207 сл. в Селивановском, 183 сл. в Судогодском, 168 сл. в Гороховецком, 155 сл. в Киржачском, 115 сл. в Камешковском, 85 сл. в г. Радужном).

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В итоге во Владимирской области начали отменять и переносить концерты. И это при том, что официально запрета на проведение массовых культурных мероприятий не было. Так, Центр классической музыки перенес открытие концертного сезона, который должен был открыться 23 октября. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой все концерты до конца октября отменили, деньги за билеты слушателям возвращают в кассе центра. Будут ли концерты в ноябре – пока неясно, все зависит от ситуации с коронавирусом в регионе.

Также один концерт уже отменили в филармонии: 29 октября там должен был выступить хор Свято-Данилова монастыря, но он не приедет, и деньги за билеты тоже вернут. Кроме того, в ОДК 24 октября не показали знаменитый мюзикл «Кабаре» - его перенесли на 22 марта следующего года. Перенесли и концерт Сергея Трофимова, запланированный на 15 ноября – теперь он состоится 28 марта 2021 года. Билеты действительны, но их можно и сдать. Остальные концерты и спектакли пока должны пройти в обычном режиме, ведь официального запрета на культурные мероприятия в области пока нет. Хотя региональный Роспотребнадзор уже неделю назад говорил, что если рост числа коронавирусных больных продолжится с такой же скоростью - эта мера неизбежна.

Также вчера в ОКБ официально вновь заработал ковидный госпиталь. Он один из самых крупных во Владимирской области - на 180 коек. 125 из них с кислородной подводкой. Прямо в корпусе организована лаборатория, где делают общие анализы крови и мочи, биохимические анализы крови, анализы газов крови, а ПЦР-исследования на COVID-19 делает иммунологическая лаборатория ОКБ. Также в госпитале предусмотрены «зеленая» и «красная» зоны. В первый же день из других больниц в ОКБ перевели 30 пациентов, 20 из них – тяжелые. После открытия этого инфекционного госпиталя в регионе насчитывается уже 1108 коек для больных COVID-19. По уверению чиновников, этого хватит, чтобы закрыть потребность в специальных койко-местах. Впрочем, несколько дней назад на заседании комитета по социальной политике Заксобрания директор департамента Елена Утемова была не так в этом уверена и говорила, что без разрыва социальных контактов новые койки также быстро будут заполнены.

Ну, и вчера стало известно, что областная администрация предоставила из своего автопарка 20 легковых автомобилей больницам и поликлиникам региона для участковых врачей и терапевтов. Последние сейчас работают в напряженных условиях. Эти машины будут доставлять их на вызовы.

- Из-за нехватки транспорта участковые терапевты и педиатры вынуждены добираться до пациентов пешком. Это увеличивает время реагирования на вызовы пациентов. Цель передачи автомобилей в пользование медиков - повышение доступности медицинской помощи для жителей, - написал губернатор Владимир Сипягин в социальных сетях.