Научилась плавать ради триатлона: спортсменка из Владимирской области стала первым из нашего региона призером сочинской «железной» дистанции

Нина Щемелева. Фото из архива героя публикации.

В октябре в городе с духом олимпийских побед прошли соревнования Ironstar 226 Sochi. Это соревнования по триатлону среди любителей. Дистанция считается «железной», и не только по названию турнира. Просто дистанция у соревнований такая, что преодолеть ее могут лишь люди с железной волей: 3.86 км плавание, 180 км велогонка и 42.195 км бег.

На старт вышло около 500 спортсменов, среди которых оказалась жительница областного центра Нина Щемелева. Она на данный момент единственная девушка Владимирской области, которая покорила королевскую дистанцию.

Лыжи-спортзал-велосипед

Несмотря на то, что Нина – не профессиональная спортсменка, спортом она занимается, сколько себя помнит.

- Когда я училась в школе, то около восьми лет занималась лыжами, после этого начала тренироваться в спортзале, а потом купила шоссейный велосипед, и мне очень понравилось на нем кататься, - вспоминает свой путь Нина. – Примерно два года я занималась маунтинбайком (гонки на горном велосипеде по сложно пересеченной местности – Авт.), а потом начала бегать полумарафоны по 21,1 км.

Для того, чтобы перейти в триатлон не хватало только одной дисциплины – плавания. А плавать Нина не умела, да и воду особо не любила. Но в один прекрасный день поняла, что все-таки хочет попробовать себя в триатлоне.

- В этом виде спорта меня привлекло то, что для прохождения длинных дистанций нужно многому учиться, и очень хотелось испытать себя, а смогу ли я. Поэтому я зарегистрировалась на половину «железной» дистанции, где нужно было проплыть два километра, - вспоминает девушка.

На то, чтобы научиться плавать, у Нины оставалось девять месяцев. Она записалась на занятия в бассейн, сначала занималась в группе, а потом самостоятельно под руководством тренера.

- Помню, как радовалась, что проплыла бассейн туда и обратно без остановки. Потом три бассейна, четыре, 500 метров, 1 километр. И, наконец, на соревнованиях по триатлону - два километра в открытой воде. Это было непросто, но доплыла! - улыбается Нина.

Тренировки с одним выходным

Нина работает тренером в одном из тренажерных залов города. Поэтому совмещать работу и тренировки несложно. Но нагрузка, конечно, немаленькая – 20-25 часов в неделю с одним выходным.

Спортсменке из Владимира 27 лет. Фото из архива героя публикации.

- Ежедневно я тренируюсь по два-три раза – от 45 минут до трех часов, и, конечно, приходится себя во многом ограничивать. Я понимаю, что есть четкий график, и нельзя взять и пойти погулять с друзьями вечером, так как утром в 6.30 нужно быть уже в бассейне, - рассказывает Нина.

Еще одно преимущество бесконечных тренировок – можно не ограничивать себя в еде. Однако если питаться неправильно, то тренироваться в таком темпе и таком объеме просто не получится. Поэтому Нина старается искать для себя простые и полезные рецепты. А в свободное от спорта время даже печет диетические торты для друзей.

Подготовку к «железной» дистанции осложнил коронавирус. Залы и фитнес-клубы были закрыты, многие соблюдали самоизоляцию.

- Когда закрыли бассейны, было очень тяжело. Ездила плавать на карьеры, когда потеплело. Дома крутила педали на велостанке. Что касается бега, то обычно занимаюсь на стадионе «Лыбедь» или бегаю по дороге в Лунево, - продолжает рассказ спортсменка.

Терпи, Нина, терпи!

«Железную» дистанцию в 226 километров Нина сумела преодолеть за 13 часов и 7 минут. Но сделать это было не так-то просто.

- Сначала было плавание – два круга по 1,9 километра. Я вообще не переживала, прыгнула в воду и поплыла. Но в конце первого круга началась жуть – волны, очень сильно укачивало. Мимо проплывал мужчина и так ударил меня рукой по голове, что у меня появилась шишка, - вспоминает Нина. - Перед финишем вообще не туда уплыла. Меня на байдарке догоняли и разворачивали. В целом плавание оказалось не таким уж и сложным. Медленно, конечно, но учитывая, что я почти не плавала – 1 час 39 минут – нормальный результат.

Самым сложным этапом для Нины оказалась велогонка. Голова после того удара мужчины болела так сильно, что пришлось ослабить шлем.

Самым сложным этапом стала велогонка. Фото из архива героя публикации.

- Состояние было не самое лучшее. Еду, смотрю на часы – проехала 33 километра. Думаю, Нина, ты даже «до Суздаля» еще не доехала, чего тебе плохо.

Преодолев усилие, спортсменка заехала-таки на гору, а с горы ехать вниз было уже не сложно. Потом был второй круг и опять надо подниматься в гору…

- Последние километры я поднималась с пустыми флягами. Только и ждала, когда будет контрольный пункт, и там будет вода, - говорит Нина.

Но там ее ждал неприятный сюрприз – ни одной фляги, только гели (тюбик со смесью углеводов, сахарозы, фруктозы, мальтодекстрина, которая по консистенции похожа на джем). Делать нечего – девушка опять села на велосипед. И вдруг кто-то кричит, что нашли на земле флягу, которую на ходу выкинул какой-то спортсмен.

- Вода есть, можно гнать вниз, всего-то 45 километров, это чуть дальше, чем в Лунево сгонять. Но на 137 километре у меня свело бедро. Ехала и орала. Примерно минут через пять отпустило. Постоянно думала о том, как же побегу 42,2 км после всех этих приключений. Ну, пешком пойду, а там посмотрим. И знаете что, побежала, - смеется наша героиня.

Хотела остановиться, чтобы мужчинам не так обидно было

На старте Нина сразу выпила обезболивающее, съела гель и «полетела». Нина говорит, что стало очень легко, хотя когда она бежала первый круг, многие шли пешком.

- На 21-м километре начали болеть стопы, снова выпила обезболивающее, и стало легче. За 10 километров до финиша начала представлять, что мне всего-то до Загородного надо сбегать. Пыталась представить, что я пробегаю Лыбедскую, теперь вот в горочку, по мосту, до остановки, обратно и все - осталось совсем немного, - вспоминает девушка. - Примерно за 3 километра до финиша очень захотелось пойти пешком. К тому моменту уже почти две трети спортсменов шли. Не скажу, что мне было очень тяжело или что-то болело. Наверное, хотела остановиться, чтобы мужчинам не так обидно было. В итоге, прошла 10 метров, но поняла, что так морально еще тяжелее, потому что до финиша пешком намного дольше идти. Начала опять бежать.

И вот долгожданный финиш. Там Нину уже ждали и начали поздравлять. Ведь в итоге она заняла второе место в своей возрастной группе – до 30 лет. Правда, Нина к тому моменту - вымотанная и уставшая - мечтала об одном: помыться, переодеться да поесть картошки с солеными огурцами.

На достигнутом Нина Щемелева останавливаться не собирается. В следующем сезоне она хочет пройти «железную» дистанцию еще раз.

- С ноября начинаю тренироваться. Без тренера будет сложно, но вариантов нет. Первые месяцы больше силовых тренировок, постепенно буду добавлять бег, велосипед и бассейн. А зимой хочу побольше кататься на лыжах. Может, проеду пару марафонов, главное, чтоб снег был, - поделилась планами спортсменка.

СКАЗАНО!

Нина Щемелева о возможности совмещать спорт и семью:

- Думаю совмещать можно, главное, чтобы близкие люди поддерживали, понимали, как для тебя это важно. Хотя в триатлоне очень много шуток по этому поводу, типа - если ты все еще замужем, значит, ты плохо тренируешься.