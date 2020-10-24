Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 октября 2020: в регионе открылась «горячая линия» для жалоб на проблемы пациентов с коронавирусом

Владимирцам предлагают сделать привику от гриппа, чтобы защитить себя в период эпидемий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирской области 24 октября лабораторно подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 18 во Владимире, 16 - в Гусь-Хрустальном, 11 - в Муромском, 9 - в Ковровском, 7 - в Александровском, 5 - в Гороховецком, 5 - в Юрьев-Польском, 4 - в Кольчугинском, 3 - в Собинском, 3 - в Суздальском, 3 - в Петушинском, 2 - в Селивановском, 1 - в Меленковском, 1 - в Вязниковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8935 случаев заболевания, из которых большая часть - 1608 – пришлась на Владимир, на втором месте - 1336 случаев - Гусь-Хрустальный, 986 в округе Муром, 767 - в Петушинском районе, 733 - в Ковровском, 677 - в Александровском, 448 - в Вязниковском, 394 - в Собинском, 372 - в Юрьев-Польском, 272 - в Кольчугинском, 230 - в Меленковском, 208 - в Суздальском, 205 - в Селивановском, 183 - в Судогодском, 155 - в Киржачском, 161 - в Гороховецком, 115 - в Камешковском, 85 - в г. Радужном.

.

Также за последние сутки выздоровели от коронавируса 52 человека, а всего поправилось 6475 владимирцев. К счастью, за последний день никто не скончался от коронавируса, всего в регионе от него умерли 251 пациент.

С 23 октября в департаменте здравоохранения Владимирской области начала работать «горячая линия», призванная помочь решить проблеммы связанные с лечением нового короновируса. Она будет работать ежедневно, в том числе по выходным, а пожаловаться туда могут все жители на проблемы, связанные с диагностикой и лечением ковида. Кстати, чаще всего владимирцы недовольны, что сдавать анализы на коронавирус их посылают в больницу, в общую очередь, а не берут мазок дома, как это было весной, не сообщают результаты анализа, хотя должны сказать через 48 часов, а также при диагнозе «коронавирус» не дают направление на КТ легких. С этими и другими вопросами можно позвонить в любой день с 8 утра до 20:00 по номеру 8 (800) 350-17-33. Также можно рассказать о своей проблеме в смс-сообщении или по WhatsApp по номеру 8 (904) 252-90-02.

Кстати, в регионе продолжается вакцинация против гриппа. В региональном управлении Роспотребнадзора рекомендуют сделать ее. Поскольку ожидается четыре штампа гриппа, три из которых раньше не появлялись в России, а значит, шанс заболеть выше. Прививку от гриппа 23 октября сделал и губернатор Владимир Сипягин.

- Для меня вопрос «вводить или не вводить вакцину?» давно не стоит. Проверил на себе – работает – заявил он. – Обычно прививаюсь в сентябре, в этом году из-за плотного рабочего графика припозднился. Но главное – сделал.