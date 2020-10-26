Депутаты владимирского Заксобрания выясняли, почему владимирским врачам не могут платить зарплату как в Москве

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Собственно, вопрос возник во время обсуждения ситуации в Киржачской районной больнице, где сейчас кадровый голод настолько велик, что в пору хвататься за голову. По словам исполняющего обязанности главного врача больницы Александра Токарева, сейчас в его учреждении работает лишь 40 процентов врачей и 50 процентов среднего медицинского персонала.

Депутаты стали искать варианты, как еще завлечь медиков в нашу область. И депутат от партии КПСС («Коммунистическая партия социальной справедливости») Иван Алтухов и предложил сделать зарплаты врачам из 33 региона как в Москве.

- Надо обратиться к руководству страны, к правительству, чтобы нам дали деньги на зарплату врачам, сопоставимым с теми, что есть сейчас в Москве и Московской области, - заявил он. - Ситуация чрезвычайная! Людям надо давать достойную зарплату, и решим все проблемы. Если надо, то можно сократить расходы на управленческий аппарат области, сэкономить на каких-то программах.

Но это предложение было быстро разбито аргументами областной администрации, которые объяснили, почему владимирским врачам платить зарплату как в Москве невозможно.

- На сегодняшний день регион имеет разный уровень средней заработной платы, и федеральное правительство контролирует каждый регион по соблюдению «дорожной карты» по повышению зарплаты бюджетникам, - сказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова. - Мы не имеем права выйти за эту «дорожную карту». А по ней врачам мы не имеем права платить больше двух средних зарплат по экономике региона. Для среднего и младшего медперсонала этот показатель равен одной средней зарплате. Так что это не вопрос бюджетной обеспеченности, это вопрос федерального регулирования.

Напомним, что в первой половине 2020 года средняя зарплата в регионе составила 32 тысячи 990 рублей. Так что получается, что врачам не могут платить выше условных 65 тысяч. Если посмотреть на московские расценки, то зарплаты там у узких специалистов начинаются как раз от 60 тысяч рублей, а так, конечно же, выше и порой доходят до 100 с лишним тысяч.

Кстати, вице-губернатор по социальной политике Сергей Шевченко отметил, что на несовершенство зарплат влияет еще один фактор.

- Здесь более глубокий системный вопрос, связанный с тарифами ОМС, которые существуют, к сожалению, в разном объеме по разным категориям больных и видам помощи в разных территориях, - уточнил он. - Если взять сейчас, допустим, тариф Москвы и Московской области и тариф по тому же одинаковому виду помощи у нас, то он, конечно, разнится. Отсюда, соответственно, фонд оплаты труда формируется, потому что это основной источник дохода в лечебно-профилактических учреждениях.