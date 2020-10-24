С начала года во Владимирской области мошенники обманули больше двух тысяч человек

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Десятки миллионов потерянных по собственной глупости рублей и 2200 сообщений в полицию о кражах с банковских карт. Суммы, которые жители региона отдают обманщикам, варьируются от нескольких тысяч до двух-трех миллионов рублей.

В середине октября у 57-летнего жителя Владимира со счета списали 1 миллион 300 тысяч! Мужчине позвонил представитель службы безопасности банка и стал рассказывать о подозрительных запросах, якобы с его карты кто-то хочет списать большую сумму. Чтобы остановить операцию, лжесотрудник попросил назвать личные данные. Получив их, мошенник перевел деньги себе.

Жителей обманывают не только с помощью звонков из банков. Активно используется интернет. 67-летней женщине предложили дополнительный заработок в сети. Но заработала не она. Каким-то образом пенсионерка отдала неизвестным два миллиона рублей. Сейчас расследованием дела занимаются правоохранители.

Еще один популярный способ обмана — продажа или покупка товаров.

- Потерпевшие заказывают товар через сеть, оплачивают, вводя реквизиты своих банковских карт, но заказ так и не получают. В сентябре к нам обратился 40-летний житель Владимира. С его счета списали 60 тысяч рублей за покупки в интернет-магазине, которые он не совершал. Увидев списание, мужчина заблокировал карту, привязанную к аккаунту онлайн-магазина. Благодаря своевременному реагированию, деньги потерпевший вернул. В дальнейшем сотрудники владимирского уголовного розыска установили подозреваемого - 24-летнего саратовца. Он взломал аккаунт мужчины и, поняв, что к нему привязана карта, стал делать заказы. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

В последнем случае самый лучший способ защититься от мошенников — установить зубодробительной сложности пароль к личной странице, аккаунту и так далее. Потому что иначе ваши данные действительно легко украсть. Многие же делают паролем свое имя, день рождения или вообще используют старый добрый qwerty. А потом удивляются, как же они это делают?!

В полиции отмечают, что больше всего случаев дистанционных краж зарегистрировано на территории Владимира. В основной массе потерпевшие знали о том, что могут остаться без денег, но, несмотря на это, все равно следовали указаниям мошенников. Чтобы не стать жертвой, есть четыре простых правила: не сообщать реквизиты карт - сотрудники банков и так из знают, пользоваться проверенными сайтами для покупок в интернете, не переводить предоплату незнакомым людям и не переходить по неизвестным ссылкам, которые присылают в мессенджерах или соцсетях.

- Если поступил звонок из какой-либо организации, и человек на том конце провода сообщает о подозрительных операциях по счету, предлагает оформление кредита онлайн и при этом просит назвать все данные карты, прекратите разговор, - предупреждают в УМВД. - Убедиться в том, что с вами говорил сотрудник организации, принадлежность к которой была озвучена, очень просто — позвоните на официальный номер этой компании.

Если вы поняли, что все же стали его жертвой – сообщите об этом в полицию как можно раньше.