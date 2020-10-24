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Театральные премьеры во Владимире: две постановки от театра драмы и один — от кукольников

Сразу два спектакля поставлены по произведениям классиков — Федора Достоевского и Антона Чехова
Виктория СУХОВА
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Анна Лузгина исполнит роль Аглаи. Фото предоставлено областным театром драмы.

Анна Лузгина исполнит роль Аглаи. Фото предоставлено областным театром драмы.

Несмотря на то, что коллектив театра драмы сейчас не имеет постоянного дома (напомним, в здании театра произошел пожар), работа артистов не останавливаются. Совсем недавно они представили постановку, посвященную Айседоре Дункан, а 23 октября состоялась премьера спектакля «Идиот».

Роман о любви

В образ князя Мышкина Достоевский вложил свое понимание идеального национального характера. По его замыслу, Мышкин — «князь Христос». Эта идея определила характер инсценировки романа, сделанной известным драматургом Владимиром Малягиным специально для Владимирского академического театра драмы. В сценографии Георгия Пашина, в музыке композитора Владимира Брусса и постановке режиссера Петра Орлова становится мощной зримой и звучащей метафорой, лейтмотивом полумистическое видение: «оживающая» картина Ганса Гольбейна-младшего «Мертвый Христос», так поразившая в юности болезненное воображение князя.

Мышкин олицетворяет идеал детской невинности и одновременно европейски просвещенной личности. Он — феноменальная личность, невероятно прозорливый и тонкий психолог, он невероятно мудр, но слишком уж «по-своему». Трагический исход событий в романе предопределен не только конфликтом «идеальной» личности со средой, но и запредельной наивностью самого Мышкина, не ведающего подлинной природы человеческого зла.

«Идиот» - роман о невероятной любви. Вот только «...любовь у Достоевского почти всегда демонична, она порождает беснование, накаляет окружающую атмосферу до белого каления. Не только любящие начинают сходить с ума, но начинают сходить с ума и все окружающие» (Н. Бердяев). Возможно, в этом демоническом напряжении — особое магнетическое притяжение и очарование творчества Достоевского, увлекательное как для простодушного зрителя - поглотителя остросюжетных потрясений, так и для театрального «гурмана».

Роль князя Мышкина исполнит Александр Аладышев, Настасью Филипповну играют две актрисы: Валерия Емельянова и Наталья Демидова (кто выйдет на сцену пока неизвестно), Аглаю — Анна Лузгина, а Рогожина — Анатолий Шалухин.

Посмотреть спектакль можно сегодня, 24 октября в 18 часов. Он пройдет на сцене Арт-дворца. Цена билета — 600 рублей. Приобрести их можно непосредственно на входе в Арт-дворец у администратора прямо перед спектаклем.

В чем смысл жизни?

А уже 29 и 30 октября в 18 часов театр драмы представит еще один спектакль — трагикомедию «Скрипка Ротшильда». Эта постановка от режиссера Владимира Кузнецова сделана к 160-летию Антона Павловича Чехова.

Главный герой — не миллионер, а живущий в захудалом городке нищий гробовщик Яков Иванов по прозвищу Бронза. Скаредный 70-летний мужик, который зациклен на подсчете убытков.

Город сплошь заселен стариками, но те умирают крайне редко. Так что Бронза с женой живут бедно — в одной комнате, заставленной гробами. У Якова есть жена Марфа, которая за полвека совместной жизни стала для него чем-то вроде привычной мебели. И есть скрипка — отдушина старика…

Рассказ Чехова заставляет задуматься о смысле жизни, об истинных жизненных ценностях. Главный герой смог сделать это только в преклонном возрасте, когда уже ничего нельзя было исправить. Каким будет спектакль, скоро узнаем.

Цена билета — 500 рублей. Спектакль пройдет на малой сцене Владимирского театра драмы.

Премьера на подушках

А во Владимирском театре кукол подготовили спектакль для самых маленьких «Ай, да Мыцык». Он рассказывает об удивительной дружбе мышонка Мыцыка и кота Кыцыка, повстречавшихся однажды в доме у тетушки Марины.

Маленький мышонок Мыцык, создавая немало шума, сводит с ума тетушку Марину – хозяйку дома, в котором он живет. Чтобы прогнать непрошеного гостя, она приносит домой большого черного кота Кыцыка.

Именно с этого момента в доме у тетушки Марины начинается настоящее веселье! Благодаря череде веселых случайностей и происшествий мышонок не только не уйдет из дома, но подружится и с котом, и с самой хозяйкой.

Премьера пройдет 1 ноября в 10.00 и 16.30. Цена билета — 230 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирский академический театр драмы посетил Московский международный театральный фестиваль «Премия Джигарханяна» со спектаклем «Тайна старого дома» по произведениям Ольги Гуниной в постановке Юлии Беляевой.

Актриса Анна Лузгина завоевала на фестивале награду за «Лучшую женскую роль» за роль Ирины в этом спектакле. Также специальный приз жюри получила художник спектакля Алина Бровина за оформление этого спектакля.

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