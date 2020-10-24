Театральные премьеры во Владимире: две постановки от театра драмы и один — от кукольников

Анна Лузгина исполнит роль Аглаи. Фото предоставлено областным театром драмы.

Несмотря на то, что коллектив театра драмы сейчас не имеет постоянного дома (напомним, в здании театра произошел пожар), работа артистов не останавливаются. Совсем недавно они представили постановку, посвященную Айседоре Дункан, а 23 октября состоялась премьера спектакля «Идиот».

Роман о любви

В образ князя Мышкина Достоевский вложил свое понимание идеального национального характера. По его замыслу, Мышкин — «князь Христос». Эта идея определила характер инсценировки романа, сделанной известным драматургом Владимиром Малягиным специально для Владимирского академического театра драмы. В сценографии Георгия Пашина, в музыке композитора Владимира Брусса и постановке режиссера Петра Орлова становится мощной зримой и звучащей метафорой, лейтмотивом полумистическое видение: «оживающая» картина Ганса Гольбейна-младшего «Мертвый Христос», так поразившая в юности болезненное воображение князя.

Мышкин олицетворяет идеал детской невинности и одновременно европейски просвещенной личности. Он — феноменальная личность, невероятно прозорливый и тонкий психолог, он невероятно мудр, но слишком уж «по-своему». Трагический исход событий в романе предопределен не только конфликтом «идеальной» личности со средой, но и запредельной наивностью самого Мышкина, не ведающего подлинной природы человеческого зла.

«Идиот» - роман о невероятной любви. Вот только «...любовь у Достоевского почти всегда демонична, она порождает беснование, накаляет окружающую атмосферу до белого каления. Не только любящие начинают сходить с ума, но начинают сходить с ума и все окружающие» (Н. Бердяев). Возможно, в этом демоническом напряжении — особое магнетическое притяжение и очарование творчества Достоевского, увлекательное как для простодушного зрителя - поглотителя остросюжетных потрясений, так и для театрального «гурмана».

Роль князя Мышкина исполнит Александр Аладышев, Настасью Филипповну играют две актрисы: Валерия Емельянова и Наталья Демидова (кто выйдет на сцену пока неизвестно), Аглаю — Анна Лузгина, а Рогожина — Анатолий Шалухин.

Посмотреть спектакль можно сегодня, 24 октября в 18 часов. Он пройдет на сцене Арт-дворца. Цена билета — 600 рублей. Приобрести их можно непосредственно на входе в Арт-дворец у администратора прямо перед спектаклем.

В чем смысл жизни?

А уже 29 и 30 октября в 18 часов театр драмы представит еще один спектакль — трагикомедию «Скрипка Ротшильда». Эта постановка от режиссера Владимира Кузнецова сделана к 160-летию Антона Павловича Чехова.

Главный герой — не миллионер, а живущий в захудалом городке нищий гробовщик Яков Иванов по прозвищу Бронза. Скаредный 70-летний мужик, который зациклен на подсчете убытков.

Город сплошь заселен стариками, но те умирают крайне редко. Так что Бронза с женой живут бедно — в одной комнате, заставленной гробами. У Якова есть жена Марфа, которая за полвека совместной жизни стала для него чем-то вроде привычной мебели. И есть скрипка — отдушина старика…

Рассказ Чехова заставляет задуматься о смысле жизни, об истинных жизненных ценностях. Главный герой смог сделать это только в преклонном возрасте, когда уже ничего нельзя было исправить. Каким будет спектакль, скоро узнаем.

Цена билета — 500 рублей. Спектакль пройдет на малой сцене Владимирского театра драмы.

Премьера на подушках

А во Владимирском театре кукол подготовили спектакль для самых маленьких «Ай, да Мыцык». Он рассказывает об удивительной дружбе мышонка Мыцыка и кота Кыцыка, повстречавшихся однажды в доме у тетушки Марины.

Маленький мышонок Мыцык, создавая немало шума, сводит с ума тетушку Марину – хозяйку дома, в котором он живет. Чтобы прогнать непрошеного гостя, она приносит домой большого черного кота Кыцыка.

Именно с этого момента в доме у тетушки Марины начинается настоящее веселье! Благодаря череде веселых случайностей и происшествий мышонок не только не уйдет из дома, но подружится и с котом, и с самой хозяйкой.

Премьера пройдет 1 ноября в 10.00 и 16.30. Цена билета — 230 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирский академический театр драмы посетил Московский международный театральный фестиваль «Премия Джигарханяна» со спектаклем «Тайна старого дома» по произведениям Ольги Гуниной в постановке Юлии Беляевой.

Актриса Анна Лузгина завоевала на фестивале награду за «Лучшую женскую роль» за роль Ирины в этом спектакле. Также специальный приз жюри получила художник спектакля Алина Бровина за оформление этого спектакля.