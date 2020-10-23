Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 октября 2020: в регионе на карантин закрыли уже 18 школ

. Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 октября 2020 года лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На два случая меньше, чем сутками ранее. Лидирует по числу заболевших город Владимир — 17 случаев.

Вот как распределились остальные случаи:

- 15 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 6 сл. в Кольчугинском,

- по 5 сл. в Селивановском и Собинском районах,

- по 4 сл. в Суздальском и Ковровском районах,

- по 3 сл. в Радужном, Гороховецком и Александровском районах,

- по 2 сл. в Меленковском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в Петушинском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8847 случаев заболевания (1590 сл. в г. Владимире, 1320 сл. в Гусь-Хрустальном, 975 сл. о. Муром, 764 сл. в Петушинском, 724 сл. в Ковровском, 670 сл. в Александровском, 447 сл. в Вязниковском, 391 сл. в Собинском, 367 сл. в Юрьев-Польском, 268 сл. в Кольчугинском, 229 сл. в Меленковском, 205 сл. в Суздальском, 203 сл. в Селивановском, 183 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 156 сл. в Гороховецком, 115 сл. в Камешковском, 85 сл. в г. Радужном).

Тем временем вчера на брифинге в «белом доме» рассказали в частности о том, как коронавирус влияет на работу системы образования. Полноценно об удаленке пока по-прежнему не говорят. Однако из-за вспышки коронавируса полностью или частично уже пострадали 18 школ.

Полностью закрыта школа №3 в Гусь-Хрустальном и детский сад Собинского района. Частично на карантин закрыты 18 образовательных организаций: 5 - в Александровском районе (227 человек), 6 — в Муроме (252 человека), 3 — в Вязниковском районе (73), 1 — в Гусь-Хрустальном (90), 1 - в Селивановском районе (40), 1 — в Суздальском районе (42), 1 — в Камешковском районе (54), 1 — в Коврове, 3 — в Муроме. Все учащиеся занимаются дистанционно. Также под карантином две группы детского сада в Селивановском районе (49 человек) и одна дошкольная группа в Уляхинской школе Гусь-Хрустального района (15 человек).

На досрочные каникулы ушли пять владимирских школ - №2,11, 19, 31 и лицей №1, по одной школе в Коврове, Вязниках и Камешково.