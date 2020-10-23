На Студеной горе во Владимире сносят бывшую спортшколу

К сносу приступили 21 октября Фото: Валерия ПРОНИНА

12 лет назад в спортивной школе занимались легкой атлетикой чемпионы мира и Европы. После того, как их перевели в новый ФОК на улицу Парижской Комунны, здание поставили на баланс стоящей рядом первой детской поликлиники. Школу хотели использовать под нужны медиков. Но, когда городское здравоохранение перешло в подчинение областного, постройка стала принадлежать мэрии Владимира.

За пять лет владелец не притронулся к зданию

Здание пустует с 2008 года Фото: Валерия ПРОНИНА

Школа, созданная в 1936-м, постепенно ветшала. Здание стало центром притяжения подростков и бомжей, которые не раз разводили в помещении костры, чтобы согреться. В 2015 году у объекта появился собственник из Москвы - ООО «Ташир-Владимир», который выкупил его у городской администрации за 60,7 миллионов рублей. Но за пять лет новый владелец не притронулся к постройке, хотя рассматривался вариант строительства четырехэтажного дома с офисами. В мэрии предполагают, что у собственника не оказалось средств для того, чтобы реализовать те проекты, на которые он рассчитывал изначально.

- Мы уже устали предупреждать и выносить предписания о необходимости привести территорию в надлежащее состояние. Это обязанность собственника. Но постоянные штрафы для него роли не играли. После того, как летом этого года мы пришли туда с надзорными органами, собственник установил ограждение вокруг объекта, и, что важно, у руин круглосуточно стала дежурить охрана, - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации города Владимира. - Не дело, что на Студеной горе, которая прилегает к историческому центру, стоит разрушенное здание с открытым доступом. Сейчас, когда в составе собственников объекта произошли изменения, начались работы по демонтажу. В кратчайшие сроки владелец должен снести здание и вывезти мусор с территории.

Дальше собственник обязан разровнять участок и приступить к строительству другого объекта. Так как зона относится к категории общественно-деловой застройки, возводить многоэтажки на этом месте запрещено. Владелец может предложить объекты культурно-бытового, социального, делового или общественного назначения.

- Нам важно, чтобы земельный участок был в нормальном виде и инвесторы построили объекты, которые отвечают территориальной зоне, нашим с вами представлениям о том, что здесь должно быть, - отметил Александр Карпилович.

Один - сломал ногу, другой - получил ушибы

После сноса собственник должен вывезти мусор и разровнять участок Фото: Валерия ПРОНИНА

Здание бывшей спортшколы брали на контроль уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев и бывший официальный представитель регионального Следственного комитета Ирина Минина. Каждый раз они видели там студентов из авиамеханического колледжа, который расположен через дорогу. Также сюда прибегали школьники.

- Я помню два происшествия в бывшей спортшколе: один ребенок сломал ногу, другой - получил ушибы. Сколько бы раз я не приходил в эту заброшку, всегда замечал молодежь: одни рисуют граффити, другие устраивают драки, третьи проводят квесты! Они не думают, что в этот момент на них может что-то рухнуть. Мы им объясняли, ребята уходили, но потом некоторые появлялись вновь, - говорит Геннадий Прохорычев. - Я рад, что этот вопрос решился. Минус один опасный объект в городе.

Геннадий Прохорычев предлагает около здания, которое возведут на месте спортшколы, установить доску в память об ушедшей этим летом из жизни Ирине Мининой. Она просила закрыть доступ в здание, добивалась его сноса и проводила рейды в других аварийных постройках. По ее инициативе была создана карта опасных зон Владимирской области. Там собрана информация о заброшенных зданиях, которые доступны для подростков. Цель карты — заставить местные власти ликвидировать постройки. Сейчас их в регионе — 1200, во Владимире — более 100.