Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 октября 2020: директор департамента здравоохранения считает, что без полного режима самоизоляции больницы захлебнутся

Елена Утемова. Фото: Полина Немчинова

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 октября 2020 года лабораторно подтверждено 87 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (18 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Муромском, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Ковровском, 6 сл. в Селивановском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Собинском, 4 сл. в Радужном, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Меленковском 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Александровском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8762 случая заболевания (1573 сл. в г. Владимире, 1306 сл. в Гусь-Хрустальном, 960 сл. о. Муром, 763 сл. в Петушинском, 720 сл. в Ковровском, 667 сл. в Александровском, 446 сл. в Вязниковском, 386 сл. в Собинском, 365 сл. в Юрьев-Польском, 262 сл. в Кольчугинском, 227 сл. в Меленковском, 201 сл. в Суздальском, 198 сл. в Селивановском, 183 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 153 сл. в Гороховецком, 115 сл. в Камешковском, 82 сл. в г. Радужном).

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Все большее увеличение числа заболевших приводит к тому, что у представителей здравоохранения начинают сдавать нервы. Что не удивительно, ведь все вокруг ругают медиков за плохое исполнение своих обязанностей. Так было и на последнем заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания, где ряд депутатов спросил у вице-губернатора Сергея Шевченко и директора департамента здравоохранения Владимирской области Елены Утемовой, почему все так плохо.

- Почему врачей невозможно вызвать на дом? Почему в скорой нет баллонов с кислородом? Почему у нас во Владимире нет свободных коек по коронавирусу, и в итоге больных оставляют лечиться на дому? - возмущалась депутат Лариса Емельянова.

На этот шквал вопросов Елена Утемова ответила достаточно эмоционально, сказав, что «если не разорвать в ближайшее время все социальные контакты, система здравоохранения захлебнется».

- В течение последних двух недель количество новых случаев коронавируса росло такими темпами, что в настоящее время заняты 820 коек из 928, зарезервированных для пациентов с COVID-19. Это больше, чем во время весенней волны. Но кто-нибудь из вас задавался вопросом, чем отличается волна осенняя от волны весенней? Тем, что на сегодняшней день по всей стране не введены ограничительные мероприятия. И мы собираемся, не соблюдая социальную дистанцию, нарушая режим, нападками урегулировать ситуацию? Система здравоохранения и так уже работает с огромным напряжением. На первой волне по всей Владимирской области были открыты 903 койки, но максимальная загрузка было лишь 70 процентов. Сейчас коек открыто уже больше. Поэтому мы и открываем сновы госпиталь для ковид-больных в хирургическом корпусе областной клинической больницы, так как у нас нет вариантов. Это единственный корпус, который может быть сегодня быстро приспособлен для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Там уже существует полная система газификации, там созданы шлюзы, там есть компьютерный томограф. Например, горбольница №6, к сожалению, не имеют компьютерного томографа, и этот вопрос не был решён с весны. Он решается только сейчас. Больница скорой медицинской помощи, в которой открыты 52 койки, и которая не имеет возможности развернуть большую коечную мощность, также, к сожалению, не имеет централизованного обеспечения кислородом. Мы реально понимаем всю критичность развивающейся ситуации. И я уже неоднократно обсуждала вопрос введения ограничительных мероприятий, потому что без этих мероприятий система здравоохранения захлебнётся в ближайшее время, и 180 коек, которые мы откроем в течение недели, они могут захлебнуться так же быстро, пока мы не разорвём социальные контакты.

Кстати, уже вечером после этого высказывания губернатор Владимир Сипягин ввел новые «коронавирусные» ограничения. С 24 октября в регионе приостановлена работа детских развлекательных центров и детских клубов. Пока работать им запретили до 8 ноября, но не исключено, что ограничения продлят. В эти же даты подросткам до 16 лет запрещено одним, без родителей, появляться на территории торгово-развлекательных центров и фуд-кортов, где часто собираются компании подростков.