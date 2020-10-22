Владимирские маршруты будут обслуживать 50 пассажирских автобусов из Москвы

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«Мосгортранс» передаст в собственность города Владимира автобусы «ЛиАЗ» 2011 года выпуска. 32 машины уже сняли с рейсов — они находятся на стоянке и проходят техобслуживание, еще 18 пока работают на маршрутах в столице. Их будут поэтапно снимать с линий. В конце концов, все машины окажутся на балансе муниципальной компании-перевозчика «Владимирпассажиртранс».

- Пару дней назад руководитель «Владимирпассажиртранса» находился в Москве, где вместе с группой специалистов осматривал первую часть автобусов, предназначенных к передаче. Транспорт отечественного производства, но его комплектующие немецкие, - рассказал в эфире радио «КП-Владимир» Александр Карпилович, официальный представитель администрации города.

По его словам, срок, который транспорт прослужил в столице, небольшой: в среднем автобусы используются 15-18 лет. По планам передача и оформление документов должны завершиться в ноябре, в начале декабря столичные автобусы выйдут на улицы Владимира.

- Непростой формат оформления документации из собственности одного субъекта в собственность другого. Предварительная договоренность о передаче 50 автобусов была достигнута с мэром Москвы Сергеем Собяниным еще в начале этого года. Затем департамент транспорта столицы отрабатывал все законные варианты передачи, и вот только сейчас эта передача фактически оформлена, - объяснил Александр Карпилович.

Кроме автобусов во Владимир хотели перегнать столичные троллейбусы. Но пока точного ответа не получено — есть вероятность, что электротранспорт пообещали другим регионам. На данный момент идут переговоры, в результате которых будет ясно, кому достанутся троллейбусы и достанутся ли вообще.

Сейчас в автопарке «Владимирпассажиртранса» находятся 44 автобуса и 75 троллейбусов. Некоторый транспорт, который нуждается в капремонте, заменят только что поступившим. Также автобусы добавят на маршруты с большими интервалами движения.