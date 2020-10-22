Для владимирских детсадов родители покупают игрушки и дорогие ковры

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тема поборов в детских садах и школах успела набить оскомину. Однако никуда не исчезает. Родители вынуждены сдавать на все: бытовую химию, канцелярские принадлежности, игрушки, ковры, окна. Из года в год потребности садиков становятся все больше.

- Нас попросили купить в группу ковер, потому что пол без подогрева, и дети в холодное время года мерзнут. Ну, что делать, нашли за 3500 тысячи, а воспитатели сказали, что такой им не нужен. Пришлось купить за 8 тысяч! Хорошо хоть игрушки в группе были, купили только две коляски, - рассказывает жительница областного центра Алена, которая водит ребенка в детский сад №66.

Другим родителям повезло меньше — воспитатели вручают им огромные списки необходимых игрушек, причем многие игрушки нужны не в единственном экземпляре.

- Мы покупали игрушки оптом и купили их на семь тысяч, и то еще не все из списка приобрели. Многие родители возмущаются, но какой выход? В группе игрушек совсем мало. Те, что были, сломали другие дети. Деньги на те же куклы и машинки, по словам воспитателя, не выделяются, потому что они не считаются образовательными и развивающими игрушками, - недоумевает еще одна собеседница Екатерина.

К слову, аховая ситуация с игрушками не только в старых детских садах, но и недавно открытых. В частности, в новом детском саду №11, который с помпой открыли в микрорайоне Юрьевец, тоже игрушек не так много, как хотелось бы.

- У нас было родительское собрание, мы, когда прошли по группе, просто удивились, а где игрушки-то? Опять придется покупать на свои деньги. А ведь его только сдали, все должно быть в наличии, - недоумевает Ирина. Женщина водит ребенка в младшую группу.

- К самому садику претензий нет, и воспитатели не заставляют нас покупать игрушки. Но мы же понимаем, что несколько машинок, кукол, пару конструкторов не хватит на 30 человек. Поэтому на родительском собрании было решено собрать деньги, - объясняет другая родительница по имени Анна.

В общем, ходить в садик — удовольствие не из дешевых. Помимо фиксированной платы за учреждение родители скидываются еще как минимум по 1,5-2 тысячи рублей. И зачастую всей суммы на год просто не хватает, приходится переводить на вновь возникающие нужды снова и снова.

- Как хорошо было, когда ребенок ходил в ясельную группу. Мы сдавали по тысяче рублей. В эту сумму входили подарки детям и воспитателям на разные праздники, а также деньги на бытовую химию, - говорит Вероника, которая водит ребенка в детский сад №110. - Хотя я слышала, что садик обязан обеспечивать группы всем необходимым, что на это выделяются деньги. Так где же правда?

Мы направили запрос в городское управление образования еще в сентябре. Вот до сих пор ждем ответа. Как только его получим, сразу же вернемся к этой теме.