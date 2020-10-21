Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 октября 2020: во Владимире закончились койки, больных возят в область

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 октября лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (21 сл. в Муромском, 18 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Ковровском, 5 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Меленковском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8675 случаев заболевания (1555 сл. в г. Владимире, 1291 сл. в Гусь-Хрустальном, 943 сл. о. Муром, 763 сл. в Петушинском, 714 сл. в Ковровском, 666 сл. в Александровском, 443 сл. в Вязниковском, 382 сл. в Собинском, 365 сл. в Юрьев-Польском, 257 сл. в Кольчугинском, 224 сл. в Меленковском, 201 сл. в Суздальском, 192 сл. в Селивановском, 180 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 151 сл. в Гороховецком, 115 сл. в Камешковском, 78 сл. в г. Радужном).

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Так называемая «вторая волна» коронавируса в этот раз сильнее всего ударила по Владимиру. Даже если верить только официальным данным, которые явно не охватывают всех коронавирусных больных, Владимир последние несколько дней лидировал по числу положительных тестов среди всех других городов и районов 33 региона. И лишь сегодня уступил пальму первенства Мурому. Надолго ли?

Не удивительно, что врачи владимирских больниц, где располагались «ковидные» койки, говорят, что все: мест для новых пациентов просто нет. Поэтому заболевших возят в Петушки, Собинку, Юрьев-Польский и Судогду. При этом врачи работают сутки напролет, постоянно перерабатывая. И все равно не успевают обслуживать всех. Если судить по сообщениям в социальных сетях от обеспокоенных горожан, скорая помощь стала регулярно опаздывать на вызовы.

В самих больницах и поликлиниках творится самый настоящий ад. На дом к больным очень часто не приходят, говорят идти в больницу. Многие от таких слов идут, но не в государственные клиники, а частные. И там такая давка, что просто яблоку негде упасть. Сам сдавал тест на антитела, видел все это лично. Мне еще и предлагали приехать за результатами самому, на что я ответил категорическим отказом и попросил прислать результаты по электронной почте. К счастью, тест оказался отрицательным. А если бы был положительным?

А бывают и более вопиющие случаи. Вот, например, история от нашей читательницы Ольги Земсковой, чья мама, живущая в Юрьевце, почувствовала симптомы коронавируса и...

- У мамы изначально заболели коллеги, и им подтвердили диагноз коронавирус, - рассказала Ольга Земскова. - Потом у мамы пропало обоняние, поднялась температура до 39 градусов, сильно болело под ребрами. Она вызвала врача, но нам в шестой больнице сказали приходить самим. Мама пошла, у нее взяли мазок. В очереди сидели и здоровые, и больные. Ждать приходится по три часа. При этом когда она захотела сделать рентген по месту жительства, ей не разрешили его делать без положительного результата на Covid-19. Тогда мама поехала в частную клинику делать КТ за 3600 рублей. КТ показала, что у нее правосторонняя пневмония с поражением правого легкого до 20 процентов. После этого мама позвонила в больницу снова и рассказала о диагнозе, на что ей ответили, что ее тест еще не готов. И отказались приходить. Только после того, как я накричала на врачей, они согласились по телефону назначить лечение. А результата мазка, кстати, до сих пор неизвестны!

При этом надо признать, что жители региона сами где-то виноваты в том хаосе, что происходит сейчас. Масочный режим в общественных местах до последних дней не соблюдался вовсе. Средства индивидуальной защиты в магазинах и общественном транспорте носили единицы. И если в местах торговли кое-как штрафами удалось решить проблему, то вот в автобусах и троллейбусах до сих пор половина населения ездит с «открытым ртом». При этом ни Роспотребнадзор, ни полиция нам не смогли дать четкий ответ на вопрос: проводятся ли проверки на транспорте и штрафуют ли людей, чтобы приучить их к порядку. В Роспотребнадзоре пресс-служба вовсе не отвечает на звонки, а остальные работники не дают комментарии, а в пресс-службе полиции отделались фразой: «Идет профилактическая работа». Когда же мы спросили, что это означает, нам ответили, что больше этой фразы нам ничего не скажут. Отличный пример открытости в условиях, когда людям информация нужна как никогда!

В итоге, штрафная система в регионе работает, по сути, только с отпускниками. Вот тут суды штампуют штрафы как печка пирожки. В каждом районе приехавших с отпуска людей и не сдавших вовремя тест на коронавирус наказывают рублем. Вот только последний случай - жительницу Вязниковского района в середине октября оштрафовали за нарушение санитарных правил. Вернувшись со своим несовершеннолетним ребенком из Турции, она не сдала, как положено, в течение трех дней тест на коронавирус. И, соответственно, не разметила результаты обследования на портале Госуслуги. Вязниковский городской суд оштрафовал женщину на пятнадцать тысяч рублей.