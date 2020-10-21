Рпенский проезд во Владимире должны построить к весне 2023 года

Рпенский проезд сегодня Фото: Сергей МОРКОВКИН

2 миллиарда 77 миллионов 654 тысячи 160 рублей запланировано на строительство Рпенского проезда во Владимире. Такие цифры указаны в тендере, размещенном на портале Госзакупок 16 октября.

В приложенных документах даже есть разбивка по годам, когда и сколько будет потрачено средств. Так, в 2020 году планируется освоить 368 миллионов 796 тысяч рублей, в 2021 году – 606 миллионов 528 тысяч рублей, в 2022 год – 772 миллиона 845 тысяч рублей и в 2023 году – 329 миллионов 484 тысячи рублей.

Рпенский проезд Фото: Сергей МОРКОВКИН

При этом в первый год все затраты на себя берет федеральный бюджет а вот потом строят Рпенский проезд на средства областного бюджета и бюджета города Владимира. Владимир за три года вложит в крайне важную для Доброго дорогу около 60 миллионов рублей.

Вообще с финансированием этого проекта есть вопросы. Дело в том, что 2 октября областные власти рапортовали о том, что стоимость проекта ориентировочно оценивается в 2,5 миллиарда. Однако на Госзакупках Рпенский проезд подешевел аж на полмиллиарда. В мэрии сказали, что никак не могут комментировать высказывания областных властей, однако в тендере цифры правильные.

По тем же документам, если не будет сбоев, проезд должны полностью завершить к маю-июню 2023 года. Планируемый проезд будет начинаться у пересечения улиц Мира и Почаевской, дальше будет пересекать железную дорогу в районе «Точмаша». Причем это будет единственный участок дороги, где появится транспортная развязка, а полосы движения будут разделены большим участком земли.

- В районе Т-образного перекрестка будет установлен светофор, чтобы уменьшить риски траффика в районе пересечения проезда с железной дорогой, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Остальные железнодорожные пути, в частности те, что ведут к «Точмашу» ликвидируют за ненадобностью.

Далее дорога будет идти по правому берегу реки Рпень между заводами «Точмаш» и Химзавод, и чуть позже пересечет реку. В районе «Владимир Союзпроммонтаж» должен появиться мост стоимостью более 500 миллионов рублей. Мост будет иметь длину в 185 метров. В конце концов дорога выходит к улице Юбилейной. Общая длина трассы составит 2,1 километра, а ширина — 15 метров.

Проектом даже предусмотрены так популярные сейчас велодорожки. Причем они не будут затрагивать тротуар и будут иметь ширину в два метра. Помимо этого на сайте Госзакупок запланированы две остановки, семь пешеходных переходов, четыре светофора и камеры видеофиксации.

Рпенский проезд Фото: Сергей МОРКОВКИН

Не обойдется без сноса жилых домов. По существующему проекту речь идет об 11 домах.