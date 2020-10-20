Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 октября 2020: еще две школы во Владимире ушли на досрочные каникулы

Некоторые дети учатся дистанционно во время каникул. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Удивительное дело, но 20 октября впервые за долгое время Роспотребнадзор не обновил данные по коронавирусу с утра. В итоге, официальная сводка появилась лишь днем. За сутки заболели Covid-19 81 человек. Одновременно с этим за сутки выздоровели 37 жителей региона. И впервые за последние пять дней нет умерших от коронавируса.

А вот как распределились случаи по районам:

- 17 сл. в г. Владимире,

- 15 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 6 сл. в Ковровском и Александровском районах,

- 5 сл. в Собинском,

- по 4 сл. в Юрьев-Польском и Камешковском районах,

- по 3 сл. в Петушкинском и Кольчугинском районах,

- по 2 сл. в Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8589 случаев заболевания (1537 сл. в г. Владимире, 1275 сл. в Гусь-Хрустальном, 922 сл. о. Муром, 763 сл. в Петушинском, 705 сл. в Ковровском, 663 сл. в Александровском, 438 сл. в Вязниковском, 380 сл. в Собинском, 365 сл. в Юрьев-Польском, 253 сл. в Кольчугинском, 223 сл. в Меленковском, 201 сл. в Суздальском, 188 сл. в Селивановском, 180 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 148 сл. в Гороховецком, 115 сл. в Камешковском, 78 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, во Владимире еще две школы ушли на досрочные каникулы. Отдыхать будут все ученики школы №31 и лицея-интерната №1. Досрочные каникулы продлятся две недели – до 31 октября. Напомним, на прошлой неделе школьников «разогнали» на отдых школы №2, 11 и 19. До этого на внеплановые каникулы, продлившиеся до 16 октября, уходили ребята из школы №16. Причиной во всех случаях стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

В остальных школах осенние каникулы начнутся планово 26 октября, а во владимирских гимназиях их уже отгуляли в начале месяца. Как отметила директор департамента образования Ольга Беляева, решение о досрочных каникулах принимает директор школы. Он может пойти на это из-за предписания Роспотребнадзора, если заболело более 20% школьников, если на больничный ушли учителя, без которых нормально преподавать невозможно, а также по совокупности всех причин или по предложению родителей.

Также во Владимирской области увеличивают количество коек для лечения пациентов с Covid-19. В Областном центре специализированных видов медицинской помощи дополнительно развернуто 50 коек, еще 20 мест открыто в Муромской городской больнице №3. При этом специализированные койки в Муроме также рассчитаны для тех, кому требуется хирургическое вмешательство. Ранее пациенты со всей области, нуждающиеся в хирургическом лечении, направлялись во Владимир – в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Таким образом, на сегодняшний день в региональной системе здравоохранения функционирует 928 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Ну, и под конец давайте немного расскажем о штрафах для населения за нарушения режима. Так, жительница Коврова попала на 15 тысяч рублей за то, что не сдала тест на коронавирус после отпуска за рубежом. Она прилетела из Турции в середине августа, но тест не сдала и, соответственно, не разместила информацию о результатах на портале. Когда нарушения выявили, ее оштрафовали.

В Коврове это не единичный случай. Другая женщина, также вернувшаяся из Турции в августе и не сдавшая тест, вообще не пришла на суд. Оказалось, что она снова улетела в Турцию. Ковровчанка прислала объяснение, указав, что постоянно живет в Турции, результаты анализа у нее были, но она просто не знала о том, что их нужно куда-то отправлять. Копию анализа она в суд предоставила. Впрочем, ее это не спасло от штрафа – женщине придется заплатить те же пятнадцать тысяч.