Несмотря на коронавирус владимирцы бронируют рестораны для новогодних корпоративов

. Фото: Александр УТКИН

Эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего — с каждым днем заболевших коронавирусом становится все больше. Ограничения тоже начали появляться. В частности, кафе, рестораны и клубы теперь могут работать только с 8 до 23 часов, а кальяны вообще под запретом.

Но несмотря на это без новогодних развлечений владимирцам и гостям города оставаться не хочется. Поэтому бронирование заведений идет полным ходом.

- Бронируют места для корпоративов как крупные компании, так и небольшие. Хотя, конечно, многие опасаются закрытия заведений. Но беспокоиться не нужно. Мы готовы вернуть деньги, если праздник сорвется не по вине наших гостей, - рассказали в «Амакс Золотое кольцо».

К слову, пандемия никак не повлияла на цены. Они остались на уровне прошлого года. Отметить корпоратив в заведении стоит три тысячи рублей.

В «Фарфаллине» пока только три брони от компаний, но в заведении говорят, что это только начало. Цены если и повысились, то незначительно. Стоимость варьируется от 2500 до 2900 в зависимости от дня недели.

- Что же касается режима работы до 23 часов, то мы будем придерживаться этого времени. Но как показывает практика, гости всегда расходятся к этому часу, поэтому проблем не возникнет, - подчеркнули в заведении.

Такая же ситуация и в других кафе и ресторанах областного центра. Так что волноваться по поводу потраченных денег не стоит — их возместят при любом сценарии.

И если места на празднование Нового года в ресторанах и кафе еще есть, то найти подходящий вариант для того, чтобы отметить выпускной в следующем году, уже сложно.

- Мы обзвонили почти все заведения областного центра, и нашли подходящий вариант только по знакомству. Начали даже уже думать про вариант выпускного в Суздале. Но даже там многие знаковые места, например, уже заняты, - рассказала мать выпускницы Ирина Зайцева.

Кстати, многие родители переживают, что вместо торжества дети останутся дома, а деньги не вернут, как это случилось в первую волну пандемии в Волгограде. Там родителям даже пришлось обращаться в суд.

- Мы вносим небольшую сумму от всего класса в счет предоплаты — 30 тысяч рублей, и в случае чего нас заверили, что деньги вернут, - резюмировала Ирина.

К слову, Роспотребнадзор рекомендовал ограничить любые корпоративы в коллективах и участие работников в других массовых мероприятиях. Однако прямого запрета на празднования нет. А значит коронавирус коронавирусом, а корпоратив — по расписанию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Стоимость новогоднего корпоратива — от 2500 рублей на человека

Стоимость выпускного — от 4600 рублей на выпускника, от 1600 на родителя.