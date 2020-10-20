Владимирское «Торпедо» одержало седьмую победу подряд!

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Владимирский футбольный клуб «Торпедо» неожиданно стал грозой авторитетов. Второй тур подряд торпедовцы обыгрывают лидеров соревнований во второй группе Первенства Профессиональной Футбольной лиги. Если на прошлой неделе был обыгран «Олимп-Долгопрудный», то в этот раз владимирцы приехали в гостим к ФК «Тверь».

И это была очень трудная победа. И дело даже не в том, что владимирцам противостоял лидер. Во-первых, проходил матч в очень тяжелых условиях. Почти всю игру шел сильный снегопад. Во-вторых, в первом тайме хозяева с пенальти сумели выйти вперед. И во втором тайме «Торпедо» пришлось проявить характер и волю к победе, чтобы добиться победы. Оба качества команда проявила.

Сначала дальним ударом отличился Дмитрий Чернухин, а затем забил Никита Кривцов. Причем второй гол был достаточно курьезным. Вроде бы защитник тверичей был первым на мяче, но затем он, увидев, что вратарь выходит к нему, чтобы забрать спортивный снаряд, сбавил скорость. В этот момент его и обогнал Никита Кривцов. Он перебросил мяч через вратаря. После этого «Тверь» бросилась отыгрываться.

- Ребята к тому моменту уже поднаелись, конечно, - сказал главный тренер «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин. - Хорошо, что выдержали навал. Вообще, отмечу сегодня всю команду. Хороши сыграли, молодцы!

Тем обиднее, что несмотря на семиматчевую победную серию, владимирцы пока лишь пятые. У «Торпедо» 23 очка. Однако при этом от второго места владимирских футболистов отделяет всего три очка, а от первого — пять.

Теперь во второй группе первенства ПФЛ перерыв до 29 октября. И владимирцам теперь предстоит проверка аутсайдером турнира — ФК «Чита», на счету которого после 12 игр всего пять очков.