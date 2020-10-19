Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 октября 2020: Владимир уже второй день подряд лидирует по числу заболевших

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, что в 33 регионе так называемая «вторая волна» сильнее всего бьет по областному центру. Уже второй день подряд Владимир лидирует по числу заболевших за сутки. На восемь часов утра 19 октября Роспотребнадзором на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. И почти четверть этих случаев (20 заболевших) приходится именно на столице региона.

Напомним, что во время «первой волны» сильнее всего от Covid-19 страдали Гусь-Хрустальный и Петушинский районы. Они и сейчас страдают от коронавируса, но цифры там приблизительно те же, что и весной, а вот во Владимире число заболевших по сравнению с маем выросло почти в полтора-два раза.

А вот как распределились все случаи по районам 19 октября:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 15 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 13 сл. в Муромском,

- 7 сл. в Ковровском,

- по 5 сл. в Петушкинском и Гороховецком районах,

- 4 сл. в Александровском,

- по 3 сл. в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах,

- по 2 сл. в Собинском и Меленковском районах, а также в Радужном,

- 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8508 случаев заболевания (1520 сл. в г. Владимире, 1261 сл. в Гусь-Хрустальном, 907 сл. о. Муром, 760 сл. в Петушинском, 699 сл. в Ковровском, 657 сл. в Александровском, 438 сл. в Вязниковском, 375 сл. в Собинском, 361 сл. в Юрьев-Польском, 250 сл. в Кольчугинском, 223 сл. в Меленковском, 199 сл. в Суздальском, 186 сл. в Селивановском, 180 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 148 сл. в Гороховецком, 111 сл. в Камешковском, 78 сл. в г. Радужном).

Тем временем во Владимирской области в больницах региона непосредственно 878 коек отданы для больных коронавирусом. Занято 86 процентов от всего фонда или 752 койки, свободно - 126.

Кстати, в последние дни снизилось число пациентов с признаками внебольничной пневмонии. В выходные зарегистрирован лишь 61 новый случай. На стационарном лечении находится 270 пациентов с пневмонией.