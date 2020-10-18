Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 октября 2020: в «скорые» поступила новая партия экспресс-тестов на Covid-19

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор обновило данные по количеству заболевших. И во Владимирской области на девять часов утра лабораторно подтвержден Covid-19 у 80 человек. Причем больше всего заболевших во Владимире – 18, правда ненамного меньше в Гусь-Хрустальном районе – 17 человек.

Остальные случаи распределились следующим образом:

- 15 сл. в Муромском,

- 6 сл. в Кольчугинском,

- 5 сл. в Ковровском,

- 4 сл. в Вязниковском,

- по 3 сл. в Гороховецком, Селивановском и Собинском районах,

- по 2 сл. в Камешковском, Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8426 случаев заболевания (1500 сл. в г. Владимире, 1246 сл. в Гусь-Хрустальном, 894 сл. о. Муром, 755 сл. в Петушинском, 692 сл. в Ковровском, 653 сл. в Александровском, 438 сл. в Вязниковском, 373 сл. в Собинском, 358 сл. в Юрьев-Польском, 247 сл. в Кольчугинском, 221 сл. в Меленковском, 199 сл. в Суздальском, 185 сл. в Селивановском, 180 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 143 сл. в Гороховецком, 111 сл. в Камешковском, 76 сл. в г. Радужном).

Тем временем, отделения «скорой помощи» Владимирской области начали получать новую партию экспресс-тестов на Covid-19. В середине недели директор департамента здравоохранения Елена Утемова говорила, что их доставляют до скорых, чтобы медики могли оперативно определить болеет ли их пациент коронавирусом или нет. Иначе вполне может повториться суздальский вариант, где из Владимира начали привозить пациентов в местное терапевтическое отделение, а в итоге получили вспышку Covid-19. Экспресс-тесты можно выполнить непосредственно у постели больного в течение нескольких минут. Елена Утемова говорила, что деньги на них выделяются на федеральном уровне.