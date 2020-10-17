Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 октября 2020: в регионе ограничили работу кафе, ресторанов и клубов

Кафе могут работать только до 23 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологическая ситуация во Владимирской области оставляет желать лучшего. На 17 октября лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (16 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 8 сл. в Ковровском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Радужном, 1 сл. в Судогодском).

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8346 случаев заболевания (1482 сл. в г. Владимире, 1229 сл. в Гусь-Хрустальном, 879 сл. о. Муром, 755 сл. в Петушинском, 686 сл. в Ковровском, 653 сл. в Александровском, 434 сл. в Вязниковском, 370 сл. в Собинском, 358 сл. в Юрьев-Польском, 242 сл. в Кольчугинском, 219 сл. в Меленковском, 197 сл. в Суздальском, 180 сл. в Судогодском, 182 сл. в Селивановском, 155 сл. в Киржачском, 140 сл. в Гороховецком, 109 сл. в Камешковском, 76 сл. в г. Радужном).

В регионе продлили ограничительные меры - людям старше 65 лет до 1 ноября необходимо соблюдать режим самоизоляции. К исключениям относятся походы в магазины, аптеки, обращения за медицинской помощью, выгул домашних животных не дальше 100 метров от дома.

Кроме того, губернатор Владимир Сипягин внес очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности. С 16 октября и на неопределенный срок все клубы и общепит не могут работать после 23:00, а открываться им разрешено только в восемь утра. Кроме того, в любое время в клубах и кафе запрещено курить кальян. На такие ограничения пошли из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Региональный Роспотребнадзор не исключает и запрета на показ спектаклей и прочих культурных мероприятий в реале. Это произойдет, считают в ведомстве, если такой же рост заболевших продлится еще неделю-полторы.