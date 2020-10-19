В областной научной библиотеке теперь можно сдать книги, не заходя внутрь

Открывать читальный зал помогали владимирские артисты. Фото: Полина Немчинова

В областной научной библиотеке города Владимира появилась одна новинка – аппарат для бесконтактной сдачи книг. Теперь сдать книги можно не заходя в библиотеку: между дверями стоит специальный аппарат, куда нужно положить книжку. После нескольких нехитрых манипуляций она уйдет в сортировочную корзину, а читатель получит чек, подтверждающий, что он вернул книгу. А вот получать литературу пока придется по старинке – из рук библиотекаря.

Это нововведение презентовали в рамках открытия просторного читального зала на третьем этаже, на ремонт которого и закупку оборудования потратили несколько миллионов.

Сдать книги теперь можно, не заходя в библиотеку. Фото: Полина Немчинова

Что же еще изменилось в библиотеке?

Как отмечают сами библиотекари, теперь зал стал многофункциональным пространством: там можно не только прийти поработать с редкой книгой, но и организовать спектакль или концерт. В зале есть несколько зон, в том числе зона коворкинга, где можно сесть и поработать с ноутбуком, в нишах у стен стоят мягкие кресла – для тех, кто хочет почитать, устроившись с книгой. Мебель для зала специально выбирали легкую, чтобы ее можно было в любой момент вынести из зала, преобразив его в площадку для спектакля или выставки. По словам Татьяны Брагиной, директора Владимирской областной научной библиотеки, современная библиотека должна быть не только местом, где выдают книги почитать, но и современным пространством, готовым стать площадкой для культурных экспериментов.

Как известно, в библиотеке должна быть тишина, поэтому при обшивке стен использованы специальные акустические панели, которые «гасят» звуки. Световое оборудование тоже впечатляет: проектор, который позволяет транслировать фото и видео на громадный экран в превосходном качестве, светодиодные белые и цветовые прожекторы, многоуровневое верхнее освещение. Как отметила Татьяна Брагина, теперь в библиотеке даже в самый солнечный день можно провести любую презентацию — специальные светозащитные жалюзи позволяют создать нужный уровень затемнения.

Деятели культуры уверены: именно сейчас библиотеки играют особую роль в жизни людей.

- Библиотеки нашли место в цифровом мире. Именно сейчас мы поняли, насколько необходимы библиотеки, как они спасают от эмоционального выгорания в период самоизоляции, - отметил один из гостей презентации , заместитель директора Российской государственной детской библиотеки Денис Безносов.

Можно выбирать, где работать - в уютных креслах или на барных табуретках. Фото: Полина Немчинова

В библиотеке очень постарались, чтобы места для работы с ноутбуками выглядели привлекательно для молодежи. И теперь вместо привычных столов там по периметру стен расположены высокие столы-полки, к которым прилагаются высокие барные табуретки. Однако привлекательно не значит удобно. Все-таки, учитывая, что поработать или позаниматься в читальный зал приходят не на пятнадцать минут, спины будут уставать даже у студентов.