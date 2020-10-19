Во Владимире за два последних года не было ни одного пожара с гибелью детей

В МЧС на своеобразном учете стоят 650 семей, за которыми нужен постоянный контроль.

Одежда над газовой плитой, разбросанные по ковру окурки и гора предметов: от мягких игрушек до детских велосипедов – семьи, которые живут в небезопасных условиях, находятся на контроле у сотрудников МЧС и комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты навещают их чаще всего и просят привести жилье в порядок. Но всегда ли выполняются требования?

- Окурки, которые мы видим в домах семей, позволяют сделать вывод – при детях курят. Ведутся беседы с родителями: почему они забывают о пожарной безопасности и подвергают риску своих детей? Кроме того, мы проверяем, правильно ли эксплуатируются электрооборудование и печное отопление, - рассказала Марина Васина, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимира.

Условия жизни детей оценивают социальные работники. Неблагополучные семьи ставят на учет. В городе Владимире таких – 650, из них 168 находятся в социально опасном положении. Это значит, что с ними занимаются полицейские и сотрудники службы опеки и социальной защиты. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоят 700 детей!

- Комиссия на заседаниях дает поручение проверить адрес. И уже после визита к семье сотрудники МЧС, социальной защиты докладывают, требуется ли с данной семьей профилактическая работа, - отметила Анна Бакало, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города.

С октября по январь специалисты в рамках операции «Семья» проведут 50 рейдов. Семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, окажут помощь: поставят пожарный извещатель, расскажут, как устранить нарушения и не допустить возгорания. Главной задачей является не напугать жителей, что их поставят на учет, если не выполнят требования, а донести, что от соблюдения правил зависит жизнь их детей. Совместная работа служб доказывает свою эффективность: за последние два года во Владимире не произошло ни одного пожара, где погибли дети.