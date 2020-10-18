Необычное хобби: сотрудник МЧС из Гусь-Хрустального создает механизмы в стиле «стимпанк»

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Днем Алексей Алексеев водит спасательную технику и выезжает на место аварийных работ, а вечером превращается в настоящего творца, который создает причудливые механизмы в стиле «стимпанк». Каждое изделие сочетает в себе исторические мотивы и фантастику.

- Сама идея пришла ко мне десять лет назад. Сначала я увлекался разными механическими работами, но потом увидел то, что меня вдохновляет, и начал этим заниматься, придумывать что-то новое, - рассказывает о своем хобби Алексей.

За все это время мужчина создал несколько десятков уникальных изделий: очки-гоглы, предназначенные для контактной сварки ювелирных изделий, наручные ламповые часы на газоразрядных индикаторах, маска-респиратор, светильник из поршня и шатунов, дверной звонок из стационарного телефона.

Наручные ламповые часы на газоразрядных индикаторах.

На то, чтобы сделать телеграфный аппарат для квест-комнат, понадобился целый год. Многие детали было найти не так-то просто, приходилось искать их в интернете и ездить за ними даже в другие города.

Среди творений — маска чумного доктора, которую с легкостью можно было бы использовать в каком-нибудь фантастическом фильме. Например, «Майор Гром: Чумной Доктор», который выйдет на большие экраны в следующем году.

Маска чумного доктора.

- Такие маски раньше пользовались докторами. В своей маске я использовал кожаные и специальные очки-окуляры, - рассказывает Алексей. - Синее стекло приглушает яркий свет, через окуляр можно рассмотреть какие-то детали, а через ультрафиолет можно увидеть зашифрованные надписи.

Вдохновляется на творчество Алексей на тематических сайтах. А свои изделия он показывает в роликах, которые выкладывает на свой ютуб-канал «Мастерская 112».