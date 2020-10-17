Деревья, спортплощадки и парковки: владимирцы обсудили, что должно появиться в парке у ДДЮТ

Предполагаемый вид входа в парк.

Общественные слушания по концепции будущего парка напротив областной администрации прошли в самом ДДЮТ. Из-за соблюдения «коронавирусных» предосторожностей попасть туда можно было только по записи и с маской. Но это не помешало владимирцам высказать свое мнение. Мэрия предприняла юбилейную, пятую попытку преобразить бывшие коллективные сады, где уже пытались создать и пионерскую аллею, и цирк. Сейчас там решено устроить парк, концепцию которого разрабатывает московское архитектурное бюро «Реформа». Специалисты бюро еще в начале разработок общались с фокус-группами и постарались учесть все пожелания. В будущем парке предусмотрено и несколько детских площадок, и множество спортивных, и велодорожки, и парк для выгула собак, и смотровые площадки и балконы, и сады (ботанический, вишневый, дождевой), и набережная с лодочками, а для маломобильных гостей предлагают пологие пандусы.

Детки в клетке?

Но владимирцы все равно нашли, что пожелать московским архитекторам. И вообще, пожелания напоминали басню Крылова про Лебедя, Рака и Щуку.

Смотрите сами: некоторые считали, что парку не хватает доступности, другие, например, главный эколог города Сергей Сухопаров, настаивали, что самое главное – деревья, спортсмены считали, что велодорожек должно быть больше, а к скейтпарку, площадкам для паркура, воркаута и памп-трек нужно добавить футбольное поле, и площадки для волейбола и баскетбола.

Фото с сайта администрации города Владимира.

Председатель Совета старейшин города Владимира Александр Акимов счел, что парку не хватает «изюминки», которая выделит его среди других и сделает главным парком Владимира, а экоактивистов беспокоила судьба Леонтьевского родника, который является особо охраняемой территорией.

Кстати, необычные детские площадки, которые предложили для парка архитекторы и которые должны были напоминать о природе и белокаменной резьбе, восторга не вызвали: их сравнили с «павильонами для обезьян». Видимо, до боли одинаковые яркие пластмассовые горки и качели владимирскому сердце милее.

Владимирские архитекторы и дизайнеры тоже нашли, за что осудить московских коллег. Например, они посчитали, что бюро должно было разработать сразу несколько концепций – на выбор, а набережную не надо делать деревянной – слишком недолговечно, намного лучше белый камень. Возник и вопрос, что делать в парке зимой, а также – чем привлечь туда туристов.

Больше автобусов

Споры вызвало и наличие будущих парковок. Как отмечали сами сотруднкии «Реформы», большинство владимирцев будет приезжать в парк на своих машинах, а парковать их особо негде. Бизнесмены тоже считают, что если не будет парковок – не будет и большого потока посетителей, а без них открывать в парке точки и платить аренду предпринимателям не выгодно. О необходимости парковок говорят и чиновники: мол, если их не сделать, горожане будут парковать авто вдоль дорог и мешать автобусам.

Урбанисты из сообщества «Владимир будущего» предложили свой вариант решения проблемы: провести транспортную реформу, чтобы к парку можно было приехать на разных автобусах из разных районов, а построив общественный центр, в котором по мнению разработчиков может быть библиотека, можно решить вопрос парковок. Построить общественный центр предлагается около перекрестка улицы Мира и Октябрьского проспекта, но его точный облик пока не ясен.

Так парк выглядит сейчас. Фото: "КП" Архив

Отвечать на замечания владимирцев архитекторы будут позднее. До 20 октября Общественная палата соберет все предложения, а они ответят на них письменно. Окончательное обсуждение концепции планируется провести в конце октября в ДДЮТ.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимирцев приглашают проголосовать за название нового парка. Эти название раньше предложили сами горожане. Большинство вариантов связаны с вишнями, Лыбедью и садами: например, Вишневые сады, Вишнеярье, Лыбедская долина, Лыбедские пруды, Дивные или Старинные сады…

Некоторые предлагали назвать парк в честь соседних улиц: парк Мира, Октябрьский парк, Мировой парк. Были и неожиданные варианты: Настин парк (в честь жены святого протопопа Аввакума, считающейся образцом верной любящей жены), парк Аввакума (потому что 400 лет со дня рождения протопопа Аввакума), парк Народный, парк Мономах, Шервудский парк, Белый парк, Муравка, Соловьи, Дебри, Лесная душа или Зеленое сердце, Два пруда или просто Антоновка. Познакомиться со всеми вариантами можно на сайте https://parkvladimir.ru/nazvanie.