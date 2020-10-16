Каждый владимирец ежемесячно съедает 8,6 килограмма хлеба и хлебопродуктов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимирстат подготовил статистику, посвященную хлебу. И выяснилось, что ежедневно один владимирец съедает около трети килограмма хлеба или хлебопродуктов. Чтобы понять, много это или мало, достаточно вспомнить, что один батон весит 400 граммов, а буханка черного 700 граммов.

Причем, на мучные аппетиты жителей 33 региона не влияет ничто: ни инфляция, ни качество хлеба. Показатель меняется, но несущественно отличается от 8,6 килограмма. Меньше всего за последние восемь лет мы ели хлеб в 2013 и 2015 годах – 8,4 килограмма на человека в месяц, а выше всего в 2017 году - 8,8 килограмма. Пока статистика не говорит нам, какой это хлеб - черный, белый, булочки или лепешки.

Для сравнения картошку, которую у нас называют «вторым хлебом», стали есть меньше: с 2012 по 2019 год потребление картофеля уменьшилось с 5,7 до 4,8 килограмма в месяц.

Еще один момент – жители сельской местности традиционно едят больше хлеба,

чем горожане: в 2019 году один человек на селе потреблял 9,6 килограмма хлеба в месяц, а в городах - 8,3 килограмма.

Но вот парадокс, хотя владимирцы любят хлеб и готовы есть его чуть ли не со всем подряд, производство хлеба в регионе постепенно снижается. Так, в 2017 году было произведено почти 73 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, в 2018 году - 66,2 тысячи тонн, в 2019 году - 61,2 тысячи тонн. Упало и производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных: с 2,8 тысячи тонн в 2017 году до 0,8 тысячи тонн в 2019 году. Отсюда можно сделать лишь один вывод – недобор компенсируется продукцией из соседних регионов. Так что, по всей видимости, частично, мы потребляем хлебопродукты от наших соседей по ЦФО.

Что касается цен на хлеб, то белый всегда был дороже черного. Как говорят во Владимирстате, еще в древности пшеничный хлеб считался едой аристократов. Разница в цене осталась до наших дней. В сентябре 2020 года килограмм белого хлеба из пшеничной муки высшего сорта во Владимирской области стоил 86 рублей, килограмм ржаного хлеба - 47,63 рубля. Сдобные булочки стоили дороже - 164,38 рубля за килограмм, баранки подешевле - 137,37 рубля за килограмм.

За год ржаной хлеб подорожал на 13 процентов, а белый из пшеничной муки высшего сорта - на 7,2 процента. На 5,5 процента подорожали булочки. В целом средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия в 2019 году выросла на 10,6 процента. И это самый большой рост цен за последние три года. В 2018 году хлеб дорожал на 6,4 процента, в 2017 году - на 2,9 процента.