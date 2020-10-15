Во Владимирской области школьники уходят на досрочные каникулы из-за болезни учителей

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Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, октябрь бьет антирекорды по количеству заболевших коронавирусом. Впрочем, болеют не только новым вирусом, но и привычными простудами. Причем больше от болезней страдают, прежде всего, учителя, и ряд школ вынуждены были уйти на досрочные каникулы, поскольку вести уроки стало невозможно – слишком много педагогов оказались на больничных. Например, в школе №11 Владимира с одинаковыми симптомами слегли 15 учителей.

- Оснований для массового перехода школ на досрочные каникулы нет. Сейчас в регионе семь школ ушли на досрочные каникулы, это четыре школы Владимира, одна школа в Вязниках, одна школа в Коврове и с сегодняшнего дня школа №1 в Камешково. Связано это, прежде всего, с заболеваемостью педагогического персонала. Решение о досрочных каникулах принимает самостоятельно учреждение образование. Мы подготовили дополнительные рекомендации, в каких случаях можно принимать решение о досрочных или дополнительных каникулах. Это если есть предписание Роспотребнадзора, если 20% обучающихся детей больны, и если без заболевших педагогов нельзя проводить образовательный процесс. Кроме того, может быть совокупность причин, - отмечает директор департамента администрации Владимирской области Ольга Беляева.

Бороться за здоровье учеников и педагогов решили с помощью профилактики. Например, всех учителей и воспитателей обязали (впрочем, уже давно) прививаться от гриппа. Больше всего прививок сделали воспитатели детских садов – из них вакцинацию прошли 72%, а вот педагоги из учреждений дополнительного образования и колледжей отстают – прививки сделали только 50%.

Кроме того, департамент проводит проверки школ и детсадов, оценивая, как они соблюдают требования Роспотребнадзора. 14 октября проверили три школы-интерната, к двум из них претензий не было, а в одной из школ отсутствовали маски у ряда работников, которые должны их обязательно носить, а у ребенка, пришедшего на индивидуальное занятие, не измерили температуру. Но чиновники отмечают, что в целом педагоги дисциплинированы.

- Ситуация стабильная. На прошлой неделе частично из-за коронавируса закрыли классы в 18 школах, на этой неделе – в шестнадцати. Полностью были закрыты на прошлой неделе пять школ, на этой – четыре: две в Гусь-Хрустальном и две в Судогодском районе. На прошлом неделе в девяти детских садах были закрыты группы, на этой неделе таких групп пять. Это не говорит о том, что ситуация улучшается, но она стабильна и она управляемая, это самое важное, - подчеркнула Ольга Беляева. – Оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет.

Кстати, если в школе нарушают требования Роспотребнадзора, например, учителя не носят маски на переменах или осталась кабинетная система, когда на переменах дети переходят из класса в класс – можно и нужно жаловаться. Тут, правда, родители наоборот, жалуются на существующие ужесточения процесса обучения. В сентябре некоторые родители пытались запретить измерять детям температуру.