Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 октября 2020: частные клиники смогут проводить компьютерную томографию по полисам ОМС

Фото из официальной группы ВК департамента здравоохранения.

Новые данные по коронавирусу зак последние сутки не обнадеживают. На восемь часов утра 15 октября лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В лидерах все те же – Муромский и Гусь-Хрустальный районы, а также город Владимир, где зафиксировано 16, 15 и 14 случаев соответственно. То есть на эти три территории приходится больше половины официально диагностированных случаев Covid-19. Все остальные районы значительно отстают.

Вот какая картина в других районах:

- 6 сл. в Ковровском,

- по 5 сл. в Александровском и Селивановском районах,

- по 4 сл. в Меленковском и Вязниковском районах,

- по 3 сл. в Собинском и Камешковском районах,

- 2 сл. в Юрьев-Польском,

- 1 сл. в Петушинском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8185 случаев заболевания (1451 сл. в г. Владимире, 1198 сл. в Гусь-Хрустальном, 848 сл. о. Муром, 752 сл. в Петушинском, 671 сл. в Ковровском, 642 сл. в Александровском, 434 сл. в Вязниковском, 364 сл. в Собинском, 353 сл. в Юрьев-Польском, 231 сл. в Кольчугинском, 219 сл. в Меленковском, 196 сл. в Суздальском, 179 сл. в Судогодском, 175 сл. в Селивановском, 155 сл. в Киржачском, 136 сл. в Гороховецком, 107 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).

Тем временем в регионе начинают вновь усиливать «коронавирусные» ограничения. Сейчас они коснулись нескольких социальных учреждений. По указу губернатора дома престарелых и интернаты переходят на закрытый круглосуточный режим работы со сменой сотрудников раз в две недели. С 15 октября дополнительные карантинные меры вводятся в Геронтологическом центре «Ветеран» в Киржаче, Гусевском психоневрологическом интернате и доме-интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский». С 19 октября на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели перейдут дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г.Мурома», Балакиревский психоневрологический интернат (отделения в пос. Балакирево и с.Бакшеево), Жереховский психоневрологический интернат, Собинский психоневрологический интернат (отделения в Собинке и Лакинске), Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития.

Перед тем, как работники уйдут на двухнедельную смену, у них возьмут анализ на коронавирус, а за суровые условия работы им доплатят по 20 тысяч рублей за двухнедельную смену. Эти деньги пойдут из областной казны. Кроме того, из федерального бюджета им выплатят от 10 до 60 тысяч рублей – в зависимости от квалификации.

И позитивная новость - частные медклиники города Владимира начали проводить компьютерную томографию пациентам с подозрением на Covid-19 по системе ОМС. Это сделано ввиду того, что государственные поликлиники неп справляются с потоком желающих. Единственное, в департаменте пока не называют названия клиник, где можно проверить легкие.

Как отметила директор департамента здравоохранения Елена Утемова, объем диагностики составляет 80 исследований в сутки, при этом кабинеты компьютерной томографии проводят диагностические исследования в круглосуточном режиме.

Основной акцент в диагностике сделан на пациентов с тяжелым течением заболевания, которые нуждаются в оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Транспортировка на диагностику осуществляется силами бригад скорой медицинской помощи. При наличии медицинских показаний также возможно проведение компьютерной томографии на амбулаторном уровне, по направлению участкового врача.