Владимирцы могут взглянуть на компас Колчака, автографы императоров и личные вещи Шмелева

Музею подарили портрет Врангеля. Фото: Виктория СУХОВА

В ноябре 1920 года из Крыма и Севастополя ушли корабли со 150 тысячами человек – представителями армии и флота Белых войск, а также гражданским населением. Эти события принято называть «Русским исходом». Так началась история русской эмиграции.

Многие владимирцы и те, чья судьба была в разные годы связана с Владимирским краем, были вынуждены навсегда покинуть Родину: предводитель губернского дворянства Владимир Храповицкий, писатель Иван Шмелев, поэт Константин Бальмонт, летчик Иван Смирнов, политический деятель Василий Шульгин, изобретатель Владимир Зворыкин и другие.

- Все вещи и документы выставки «Пыль чужих дорог» никогда нигде не выставлялись. Мы по крупицам собирали их в течение пяти лет. Большинство реликвий привезли из Парижа, Голландии, Риги, Висбадена. Главная цель выставки - вспомнить, чтобы никогда не повторилось, - подчеркивает генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова.

«Я видела живого Шульгина»

На выставке можно увидеть габардиновое пальто Василия Шульгина, в котором он снимался в фильме «Перед судом истории», а также рояль, на котором он однажды сыграл, будучи в гостях у владимирской семьи Гарецких.

Габардиновое пальто Шульгина. Фото: Виктория СУХОВА

- Однажды, будучи ребенком, я гостила у бабушки во Владимире. Возвращаясь с рынка, мы остановились на остановке Полины Осипенко, и вдруг бабушка шлепнула меня и сказала: Посмотри внимательно на этого дедушку и запомни его на всю жизнь. Когда ты вырастешь, я расскажу, кто это такой, - вспоминает Светлана Мельникова. - Этим человеком оказался Василий Шульгин. Он стоял у аптеки в том самом пальто, которое сейчас представлено на выставке. Как же я счастлива, что видела живого Шульгина!

Также владимирцы могут увидеть письменный стол и другие вещи из обстановки парижского кабинета Ивана Шмелева, документы и автографы, издания его книг на разных языках, Евангелие, которое когда-то принадлежало Святейшему Патриарху Тихону, а впоследствии было подарено писателю.

Витрина, посвященная Ивану Шмелеву. Фото: Виктория СУХОВА

А еще за стеклом есть кусочек кирпича из дома инженера Ипатьева, который привезли из Екатеринбурга.

Дары из частных коллекций и музеев

Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали предметы, когда-то составлявшие коллекцию одного из парижских музеев. Это и личный знак рыцаря Белого движения Михаила Дроздовского, и созданная в эмиграции масштабная карта, отражающая период наибольшего успеха белых войск на юге России, и бюст барона Петра Врангеля, и знамя бронепоезда «Иоанн Калита», и полковые реликвии, связанные с пожалованием знамени 5-му особому пехотному полку, а также автографы императоров Николая I, Александра II и Николая II.

Частный коллекционер и исследователь Сергей Патрикеев предоставил для выставки личный компас Александра Колчака, подаренный ему в 1900 году Фритьофом Нансеном.

А Татьяна Пикунова, которая имеет самую большую коллекцию ложек в стране, подарила ложку «Пеликан», напоминающую нам о летчике Иване Смирнове.

- Ложка была выпущена в 1932 году в память о самом долгом перелете Ивана Смирнова из Амстердама в Батавию (современная Джакарта – авт.). Полет его длился 4 дня, 4 часа и 33 минуты. И я очень рада, что теперь в музее будет храниться этот удивительный экспонат, - подчеркнула Татьяна Пикунова.

Обо всех экспонатах выставки можно рассказывать бесконечно, но лучше прийти и познакомиться с ней самостоятельно. Экспозиция «Пыль чужих дорог» будет работать до 14 марта. Цена билета – 150-200 рублей.