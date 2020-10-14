Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 октября 2020: в регионе усилят защитные меры в школах

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти: за последние сутки подтверждены 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 16 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 13 - во Владимире, 7 - в Петушинском, 5 - в Юрьев-Польском, 4 - в Камешковском, 4 - в Александровском, 3 - в Селивановском, 3 - в Суздальском, 3 - в Вязниковском, 2 - в Собинском, 1 - в Меленковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8107 случаев заболевания: 1437 случаев во Владимире, 1183 - в Гусь-Хрустальном, 832 – в округе Муром, 751 - в Петушинском, 665 - в Ковровском, 637 - в Александровском, 430 - в Вязниковском, 361 - в Собинском, 351 - в Юрьев-Польском, 231 - в Кольчугинском, 215 - в Меленковском, 196 - в Суздальском, 179 - в Судогодском, 170 - в Селивановском, 155 - в Киржачском, 136 - в Гороховецком, 104 - в Камешковском, 74 -Радужном.

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Из-за неблагоприятной эпидобстановки четыре школы во Владимире ушли на досрочные осенние каникулы – 16,11,19 и 2, которые продлятся дольше обычного – до двух недель. Но, как отмечают власти региона, массово переносить школьные каникулы на более ранние сроки не будут, ведь это неудобно родителям, вместо этого хотят усилить меры по защите здоровья детей в школах. Также продолжат работу по увеличению коек для больных коронавирусом и закупать новое оборудование. Сейчас в инфекционные госпитали Владимирской области дополнительно поступило 76 современных аппаратов ИВЛ, а в Муромской городской больнице №3, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, запущен новый 64-срезовый томограф. В больницах региона развернуто 858 коек для оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19, 135 из них ввели на прошлой неделе. Кроме того, развернуто 636 коек для лечения пациентов с пневмонией. Теперь, а пациентам с подозрением на коронавирус теперь будут делать компьютерную томографию в частных клиниках по полису ОМС. Эта мера предназначена в первую очередь для тяжелых пациентов, которых привезут на скорой. Но направить на КТ может и участковый врач, если сочтет, что для этого есть основания.

Обсуждают в оперативном штабе и еще одну меру – частичный перевод работников на удаленку – в тех организациях, где это возможно без проблем.

- Дистанционный формат сейчас – это лучше, чем возвращение ограничений – потом, – отметил Владимир Сипягин.