Владимирские школы распустили учеников на досрочные каникулы

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенние каникулы в большинстве владимирских школ стартуют 26 октября, но некоторые решили не ждать запланированных каникул. Для того чтобы объявить каникулы, достаточно желания директора – это рекомендовано Роспотребнадзором и департаментом образования. Пока на такой шаг во Владимире пошли в четырех школах - №№2, 11, 16 и 19. Ни о каком дистанционном обучении речь не идет – это будут полноценные каникулы. На это руководство школ пошло из-за большого количества заболевших учеников. Правда, это не значит, что всех выкосил коронавирус, но многие школьники болеют ОРВИ.

С 7 октября досрочные каникулы объявлены в школе № 16, там внеплановым отдыхом наслаждаются все классы, а по заявлению родителей детей принимают в школьный лагерь. Продлятся их каникулы до 16 октября включительно, а за парты дети должны вернуться 19 октября.

В школе № 11 каникулы стартовали 13 октября, но только для учащихся 4-9 классов. Учеба должна возобновиться 26 октября. Для тех родителей, кому некуда пристроить четвероклассников, обещают открыть лагерь.

14 октября уходят на каникулы все ученики школы №2 и старшеклассники (8-11 классы) школы №19. Если в школе №19 возобновить учебу планируют уже с 22 октября, то во второй школе отдыхать дети будут аж до 27-го, а учеба возобновится, в лучшем случае, 28 октября. Правда, младшеклассников также можно пристроить в школьный лагерь.

Будут ли перенимать этот опыт другие директора – неясно, но в мэрии отмечают, что централизованно вводить каникулы в городских школах не планируют, дети продолжат учиться, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Кстати, формально во Владимирской области нет эпидемии ОРВИ, хотя за прошедшую недели к врачам с признаками ОРВИ обратилось 8673 человека, примерно половина среди них - дети. Эпидпорог по заболеваемости среди взрослого населения превышен более чем на треть - на 37%. В областном центре ситуация аналогичная - зарегистрировано 3101 обращение к медикам с простудными заболеваниями, из них детей около половины - 1524 ребенка. Превышение эпидемического порога во Владимире - 34%, тоже только среди взрослого населения, от 15 лет и старше. За неделю ни одного случая гриппа не зарегистрировано, в основном фиксируются респираторные вирусы: парагрипп, аденовирус, преобладают риновирусы, то есть такие, которые вызывают преимущественно насморк.