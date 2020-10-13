Владимирское «Торпедо» подошло к матчу с лидером на пятом месте

Кадр из прямой трансляции матча "Смоленск" - "Торпедо".

Вот и прошла треть турнира во второй группе Первенства ПФЛ по футболу. В выходные команды сыграли матчи десятого тура. Свои игры провели и клубы из Владимирской области - «Торпедо» и «Муром».

Пятая победа подряд

Владимирское «Торпедо» после отвратительного августа (четыре поражения и одна ничья) выдала самую настоящую огненную осень. Как только начался сентябрь команду прорвало, и после одного ничейного результата владимирские футболисты только выигрывали. Не исключением стала и игры в Смоленске 9 октября, где владимирцы встретились с местным клубом «Смоленск».

Хозяева в итоге были просто сметены владимирским катком. А итоговый счет - 4:1 - в пользу «Торпедо» не отражает всей полноты преимущества чёрно-белых, которые могли забивать и все восемь мячей. На реализацию посетовал и рулевой «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин, хотя в целом он в выходные был скорее доволен.

- Да, были в первые минуты ошибки у нас, но мы просто привыкали к мокрому полю, - сказал он. - Но это неизбежно при такой погоде (9 октября в Смоленске шел дождь — Авт.). Зато потом мы полностью контролировали поединок. И заслуженно победили. Да, я, конечно, мог бы пожаловаться на плохую реализацию, ведь у нас было гораздо больше моментов, чем мы реализовали. Однако когда твоя команда забивает четыре мяча это выглядит странно. Поэтому уж не буду сегодня.

Отличились за «Торпедо» - Никита Андреев (дважды), Никита Кривцов и Максим Сасс. Немного омрачила радость победы травма капитана команды Дмитрия Чернухина, которого пришлось даже заменить на 25-й минуте. Но, к счастью, травма оказалась не такой серьезной, как показалось вначале. Дмитрий получил небольшое растяжение и вывихнул палец на руке. К матчу с лидером он, по словам, Дмитрия Вязьмикина, должен восстановиться.

Кстати, матч с лидером «Олимпом-Долгопрудным» состоится 13 октября. Продажа билетов на матч будет осуществляться с 17.00 в день игры. Стоимость билета на матч составляет 150 рублей. Дети в сопровождении родителей при наличии билетов у последних, а также девушки и женщины, имеют право бесплатного прохода на трибуны. Количество продаваемых билетов будет ограничено.

На входе у болельщиков будет измеряться температура тела. Зрители с температурой выше 37,1 градуса на стадион не допускаются. Зрители, которые будут находиться на стадионе, в обязательном порядке должны быть в масках на протяжении всего времени пребывания и желательно в перчатках. На стадионе болельщики должны располагаться на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга.

«Муром» атакует и проигрывает

А вот у футбольного клуба с берегов Оки дела что-то совсем разладились. Вот и домашня игра с «Тверью» закончилась поражением.

Состав после последнего поражения в нескольких позициях изменился. Вернулись в старт Акале и Земко, с первых минут вышел Денис Санталов. Да и вообще поначалу казалось, что команда встряхнулась и сбросила с плеч груз последних неудач. Муромляне много атаковали. В первые полчаса моменты у чужих ворот имели Акале, Киреев, Рапаков. Однако забили в итоге гости.

Фото с официального сайта ФК "Муром".

Тоже самое повторилось и во втором тайме. Муромляне начали атаковать и получили в свои ворота второй гол. И лишь незадолго до конца игры Николай Радченко сумел отыграть один мяч. Красно-черные в последнюю десятиминутку организовали навал на ворота гостей, тверичане в свою очередь, разбивали игру на небольшие отрезки. Сравнять счет у «Мурома» все-таки не вышло.

Теперь муромляне на целую неделю уезжают на восток страны, где им предстоит провести два матча: 13 октября — в Чите, 16 октября – в Иркутске.