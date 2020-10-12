Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 октября 2020: муромлянку выселили из турецкого отеля из-за Covid-19

Из-за коронавируса отдых за рубежом сейчас сопровождается рисками остаться ни с чем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После вчерашнего резкого скачка числа заболевших, сегодня Роспотребнадзор подтвердил меньше случаев новой коронавирусной инфекции у жителей 33 региона. На восемь часов утра 12 октября лабораторно подтверждено 62 случая заболевания Covid-19.

Стоит отметить, что в Суздале после резкого роста числа заболевших вчера (сразу 17 человек за сутки), сегодня уже все относительно спокойно — только четверо больных. Лидером же стал Муромский район с 13 носителями коронавируса. А вот как распределились остальные случаи:

- 12 сл. в г. Владимире,

- 11 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 7 сл. в Александровском и Собинском районах,

- 4 сл. в Петушинском,

- 2 сл. в Ковровском,

- по 1 сл. в Судогодском и Юрьев-Польском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7959 случаев заболевания (1409 сл. в г. Владимире, 1154 сл. в Гусь-Хрустальном, 803 сл. о. Муром, 739 сл. в Петушинском, 659 сл. в Ковровском, 625 сл. в Александровском, 425 сл. в Вязниковском, 346 сл. в Юрьев-Польском, 356 сл. в Собинском, 231 сл. в Кольчугинском, 212 сл. в Меленковском, 179 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 193 сл. в Суздальском, 163 сл. в Селивановском, 136 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).

Тем временем, стал известен не самый приятный случай, который произошел с жительницей Мурома на отдыхе в Турции. Ее выселили из отеля из-за коронавируса. Но не из-за того, что коронавирус был у нее, а просто из-за распространения пандемии в Турции. Женщина, вернувшись на родину, подала в суд на турфирму, продавшую ей путевку.

Дело в том, что в начале 2020 года она купила путевку у турфирмы, но там никто не сказал ничего о том, что отель предоставляет только проживание и питание. Из заявленных услуг не работали: подогреваемый бассейн, СПА-центр, фитнес-центр, ночной клуб, не проводились культурно-массовые мероприятия, анимация и не было живой музыки. А через три дня женщину и ее семью вовсе выселили из отеля и отправили в Россию.

Женщина требует, чтобы ей вернули деньги за дни, которые она не провела в отеле, так как, деньги за них были заплачены. Дело рассматривается в порядке упрощенного производства.