Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 октября 2020: владимирцев с Covid-19 будут отвозить в Судогду

Новый томограф, купленный для Муромской городской больницы №3.

Ну, вот мы с вами и вышли на майские показатели заболеваемости коронавирусом. К утру 11 октября в регионе заболели Covid-19 67 человек. Но спасибо здесь стоит сказать вспышке в Суздальском районе, где за последние сутки только официально заболели 17 человек. Во многом это произошло из-за истории в отделении терапии Суздальской ЦРБ.

Напомним, что с начала октября в Суздаль стали привозить владимирцев. Не с коронавирусом, а просто экстренных больных. Однако в один из дней сюда привезли женщину, у которой был коронавирус. В итоге, все отделение оказалось зараженным. Сейчас терапевтическое отделение закрыто для проведения противоэпидемиологических мероприятий. Сама ЦРБ работает.

А вот как распределились остальные случаи:

- 12 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Муромском,

- 8 сл. в Александровском,

- 6 сл. в г. Владимире,

- по 4 сл. в Ковровском, Собинском и Вязниковском районах,

- 2 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7897 случаев заболевания (1397 сл. в г. Владимире, 1143 сл. в Гусь-Хрустальном, 790 сл. о. Муром, 735 сл. в Петушинском, 657 сл. в Ковровском, 618 сл. в Александровском, 425 сл. в Вязниковском, 345 сл. в Юрьев-Польском, 349 сл. в Собинском, 231 сл. в Кольчугинском, 212 сл. в Меленковском, 178 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 189 сл. в Суздальском, 163 сл. в Селивановском, 136 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).

Тем временем, в департамент здравоохранения сообщают, что теперь инфекционное отделение Судогодской центральной районной больницы начнет принимать пациентов из Судогодского района и Владимира со среднетяжелой формой заболевания Covid-19. Специально под новые требования в ЦРБ открыли 40 новых коек.

Также в регионе стараются докупить новую медицинскую технику, чтобы расширить возможности местных больниц. Так, в Муромской городской больнице №3 открывается кабинет компьютерной томографии. 12 октября в отделении, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, начнет работать современный 64-срезовый компьютерный томограф. По словам вице-губернатора по социальной политике Сергея Шевченко, компьютерная томография – самый точный метод диагностики коронавирусной инфекции, поэтому данное оборудование повысит уровень доступности современной диагностики для пациентов округа Муром и близлежащих районов. Томограф приобретен на федеральные деньги в рамках мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.