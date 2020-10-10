Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 октября 2020: в регионе увеличивают количество коек под Covid-19

Фото предоставлено департаментом здравоохранения.

Обновленные данные от Роспотребнадзора показывают, что во Владимирской области на 10.00 10 октября лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи:

- 11 сл. в Муромском,

- 10 сл. в г. Владимире,

- 9 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 7 сл. в Ковровском и Собинском районах,

- 6 сл. в Александровском,

- 5 сл. в Петушинском,

- 3 сл. в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7830 случаев заболевания (1391 сл. в г. Владимире, 1131 сл. в Гусь-Хрустальном, 780 сл. о. Муром, 735 сл. в Петушинском, 653 сл. в Ковровском, 610 сл. в Александровском, 421 сл. в Вязниковском, 345 сл. в Юрьев-Польском, 345 сл. в Собинском, 231 сл. в Кольчугинском, 212 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 172 сл. в Суздальском, 163 сл. в Селивановском, 136 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).

Власти региона планомерно готовят систему здравоохранения ко второй волне коронавируса. В инфекционные госпитали Владимирской области закупают новые аппараты ИВЛ, а также увеличивают коечный фонд.

Что касается аппаратов ИВЛ, то в регион дополнительно поступило 76 единиц. 43 современных аппарата искусственной вентиляции лёгких уже введены в эксплуатацию и полностью готовы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Остальные 33 будут готовы к работе в ближайшие дни.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова, оборудование поступило в рамках централизованной поставки Минпромторга в соответствии с заявленной потребностью Минздрава РФ. Все аппараты ИВЛ отвечают необходимым требованиям и разрешены к эксплуатации.

Аппараты ИВЛ используются для респираторной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Если же говорить о коечном фонде, то во Владимирской области отрыли дополнительно 135 коек для больных коронавирусом. Такое решение принято, так как за последнее время свободный фонд значительно уменьшился и на 9 октября составлял всего 15 процентов.

Теперь для больных с Covid-19 в регионе есть 858 мест в больницах. Новые места для больных коронавирусом появились в Александрове, Коврове, Петушках и Гусь-Хрустальном. В Александровской районной больнице их стало 110, в Петушинской районной больнице – 90 мест, Гусь-Хрустальной районной больнице и Центральной городской больницы города Коврова – по 80 мест в каждом учреждении.

Кроме того, с 20.00 9 октября инфекционное отделение Судогодской центральной районной больницы будет принимать пациентов из Судогодского района и Владимира со среднетяжёлой формой заболевания. Здесь уже развернуто 40 коек. Как сообщила директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова, ситуация находится под контролем, при необходимости добавят новые койки в инфекционные госпитали.