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Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 октября 2020: в регионе увеличивают количество коек под Covid-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 10 октября 2020 года
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Фото предоставлено департаментом здравоохранения.

Фото предоставлено департаментом здравоохранения.

Обновленные данные от Роспотребнадзора показывают, что во Владимирской области на 10.00 10 октября лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи:

- 11 сл. в Муромском,

- 10 сл. в г. Владимире,

- 9 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 7 сл. в Ковровском и Собинском районах,

- 6 сл. в Александровском,

- 5 сл. в Петушинском,

- 3 сл. в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7830 случаев заболевания (1391 сл. в г. Владимире, 1131 сл. в Гусь-Хрустальном, 780 сл. о. Муром, 735 сл. в Петушинском, 653 сл. в Ковровском, 610 сл. в Александровском, 421 сл. в Вязниковском, 345 сл. в Юрьев-Польском, 345 сл. в Собинском, 231 сл. в Кольчугинском, 212 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 172 сл. в Суздальском, 163 сл. в Селивановском, 136 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).

Власти региона планомерно готовят систему здравоохранения ко второй волне коронавируса. В инфекционные госпитали Владимирской области закупают новые аппараты ИВЛ, а также увеличивают коечный фонд.

Что касается аппаратов ИВЛ, то в регион дополнительно поступило 76 единиц. 43 современных аппарата искусственной вентиляции лёгких уже введены в эксплуатацию и полностью готовы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Остальные 33 будут готовы к работе в ближайшие дни.

Как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова, оборудование поступило в рамках централизованной поставки Минпромторга в соответствии с заявленной потребностью Минздрава РФ. Все аппараты ИВЛ отвечают необходимым требованиям и разрешены к эксплуатации.

Аппараты ИВЛ используются для респираторной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Если же говорить о коечном фонде, то во Владимирской области отрыли дополнительно 135 коек для больных коронавирусом. Такое решение принято, так как за последнее время свободный фонд значительно уменьшился и на 9 октября составлял всего 15 процентов.

Теперь для больных с Covid-19 в регионе есть 858 мест в больницах. Новые места для больных коронавирусом появились в Александрове, Коврове, Петушках и Гусь-Хрустальном. В Александровской районной больнице их стало 110, в Петушинской районной больнице – 90 мест, Гусь-Хрустальной районной больнице и Центральной городской больницы города Коврова – по 80 мест в каждом учреждении.

Кроме того, с 20.00 9 октября инфекционное отделение Судогодской центральной районной больницы будет принимать пациентов из Судогодского района и Владимира со среднетяжёлой формой заболевания. Здесь уже развернуто 40 коек. Как сообщила директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова, ситуация находится под контролем, при необходимости добавят новые койки в инфекционные госпитали.

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