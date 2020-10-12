В приюте Гусь-Хрустального голодают 400 животных

Фото приюта для животных в Гусь-Хрустальном

Городской приют в Гусь-Хрустальном создали еще в 2011 году, за прошедшие годы там помогли сотням бездомных питомцев, вылечив их и пристроив в хорошие руки. Но сейчас приют оказался на грани исчезновения: финансирование из бюджета настолько урезали, что питомцам грозит голодная смерть. Как говорят сами работники приюта, проблемы с финансированием были уже давно, но сейчас приюту практически грозит голодная блокада, а сотрудников уволили в конце сентября.

Фото приюта для животных в Гусь-Хрустальном

- Трое волонтеров, как могут, поддерживают жизнедеятельность приюта. И им очень нужна помощь и поддержка неравнодушных людей! На территории приюта живет уже свыше 400 животных, из них 300 собак, остальные кошки, котята и щенки. Даже путем пристройства не получается уменьшить численность животных в приюте, так как местные жители постоянно подбрасывают туда своих домашних собак и кошек. В приюте нет ветклиники или аптеки, соответственно нет собственных средств к существованию, - признаются волонтеры.

Горожане, болеющие за приют, направляли запрос в областной департамент ветеринарии, но там отмечают, что поскольку приют муниципальный, деньги на его содержание тоже должен найти муниципалитет. А содержащиеся в приюте питомцы не считаются бездомными, а потому их не могут перевести в другие приюты.

Малыш, сбитый машиной. Фото приюта для животных в Гусь-Хрустальном

Как рассказывают волонтеры, работа в приюте не останавливается: многим его обитателям необходима постоянная помощь. Один из таких – сбитый машиной пес из поселка Анопино. Он летом несколько дней пролежал на обочине, пока о нем не узнали в приюте и не привезли сюда. Малыш не ходил, только ползал, но забота и лечение пошли на пользу: он уже может стоять на четырех лапах и даже немного передвигаться, хотя врачи и не надеялись на такой результат. Встать на четыре лапы ему помогла забота – уколы, обработка ран, массаж. Но если приют закроется, то этот питомец, один из многих, окажется на улице. Добровольные помощники приюта признаются: неизвестно, как привыкшие к людям бывшие бродяги среагируют, вновь оказавшись на улице. Несмотря на непростую ситуацию, в приюте не сдаются.

- Мы не сложили руки и продолжаем благоустраивать территорию приюта!

Работники завода «Гусаръ» с помощью крана переставили вольеры в ряд и теперь стало намного просторнее, - говорят они.

И надеются, что приют останется и будет и дальше помогать бездомным питомцам.

КОНКРЕТНО

Приюту в Гусь-Хрустальном очень нужна еда для животных - сухой корм, консервы, субпродукты, крупы, овощи, а также вещи, которые можно использовать в качестве подстилки, стройматериалы и картон, некоторые лекарства. Не откажутся там и от мужской помощи. Связаться с приютом можно через группу «Приют для животных в городе Гусь-Хрустальный»