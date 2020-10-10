Во Владимирской области не хватает трактористов, поваров и водителей

. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Пандемия коронавируса привела к тому, что число безработных резко выросло во всех районах области. На 1 сентября в регионе насчитывалось 31100 человек безработных, а на учете стояло более 32 тысяч. Но уже на 9 октября ситуация, по заверениям областных властей, стала меняться.

Андрей Григорьев Фото: Полина Немчинова

- Сегодня уровень безработицы идет на спад, сложная ситуация сохраняется лишь во Владимире и Александрове. Я вам с уверенностью могу сказать, что на плато мы уже вышли, идет тенденция к снижению количества безработных. За эту неделю их количество снизилось на 590 человек. Это не только те люди, которые снялись с учета, но и те, кого мы трудоустроили, - рассказал директор департамента труда и занятости Андрей Григорьев. – К нам на учет встали в основном представители рабочих специальностей – слесаря, токаря, были и инженеры. Больше половины из тех, кто встал к нам на учет, не был до этого устроен официально и, естественно, получал минимальное пособие.

Не исключено, что на решение владимирцев сняться с учета повлияло и прекращение введенных в пандемию выплат на детей – за каждого ребенка в месяц безработным добавляли по три тысячи рублей. С 1 октября жители региона стали получать только пособие – от полутора тысяч до 12130 рублей. Кстати, хотя официально безработных становится меньше, уровень безработицы еще высок. На сегодняшний день он 4,2%, был – 4,3. А до пандемии он был 0,9%.

В августе во Владимирской области открылись центры занятости. В них начали принимать по записи. Как итог, за сентябрь на работу устроили две с половиной тысячи человек, а с 1 по 9 октября – более 890 (при этом сняли с учета более тысячи).

- Но это не значит, что те, кого мы сняли с учета, ушли в пустоту. Большая часть граждан вернулась к своей работе, организации начинают восстанавливаться. Наша главная задача – трудоустроить тех, кто еще стоит у нас на учете, - отмечает Андрей Григорьев.

Еще 680 человек сейчас работают на временных местах, для создания которых выделили федеральные деньги: это и общественные работы, и места, которые иначе могли попасть под сокращение. Пока такая программа действует до конца года. А вот возможностью досрочно выйти на пенсию воспользовались немногие из владимирцев, потерявших работу – около ста человек.

Еще безработным владимирцам предлагают переобучение или повышение квалификации. Заявку на обучение можно оставить на портале «Работа в России».

- Мы формируем группы по разным направлениям деятельности. Спрос пошел на трактористов, их не хватает. Мы ведем большую работу по заявкам сельхозпредприятий, которые они нам оставляют. Всего больше 180 специальностей, - говорит директор департамента.

Кроме трактористов, в регионе особенно не хватает поваров, швей и дальнобойщиков. И сейчас безработных владимирцев в центрах занятости массово переобучают на водителей большегрузов.