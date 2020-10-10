Музыкальные выходные во Владимире 10-11 октября: Дидюля, трибьют Земфиры, звуки органа

Фото приюта "Последний шанс"

В эти выходные в областном центре пройдет сразу несколько интересных концертов. Так, например, в католической церкви Пресвятой Девы Марии Священного Розария состоится концерт духовной музыки. На органе сыграет солистка Днепропетровского Дома органной и камерной музыки - Виктория Гамазова.

Начало — 10 октября в 18.00. Цена билета – 250 рублей.

Дидюля и оркестр

Дидюля. Фото предоставлено филармонией.

На сцене областной филармонии выступит харизматичный гитарист-виртуоз Дидюля в сопровождении камерного оркестра. Красивые и запоминающиеся мелодии Дидюли в жанре поп-фолк, новое фламенко и фьюжн с элементами стиля нью-эйдж в классическом исполнении с камерным оркестром приобретают сочное и завораживающее звучание и позволяют раскрыть мелодизм гитарных тем с наибольшей полнотой в необычной звуковой палитре. Во время концерта помимо уже известных и полюбившихся произведений слушателей ожидают новые пьесы.

Начало — 10 октября в 18.30. Цена билета – 1800-2900 рублей.

«Другие люди»

Если вы – поклонники Земфиры, то этот концерт точно не оставит вас равнодушным. Группа «Другие люди» - молодая, но очень талантливая. Конечно, вы можете относиться к творчеству трибьютов как к «пародии» и не воспринимать ничего, кроме оригинала, а можете наслаждаться исполнением легендарных песен любимого артиста - вживую и с максимально допустимым сходством - проведя атмосферный воскресный вечер в ресторане «Макс Брой».

Начало — 11 октября в 19 часов. Цена билета – 550-750 рублей.

Благотворительная ярмарка в помощь животным

10 и 11 октября в центре города пройдет благотворительная ярмарка помощи животным приюта «Последний шанс». Там состоится беспроигрышная лотерея небольших призов за символическую цену, а также будет розыгрыш ценных призов от спонсоров. А еще там можно будет купить уникальные изделия ручной работы, деньги от продажи которых пойдут на закупку кормов и необходимых ветеринарных препаратов для больных хвостиков. С 13 до 15 часов можно будет сделать аквагрим. Приют с радостью примет корма, наполнители, ошейники, препараты, подстилки, моющие средства, мешки для мусора.

Начало — с 11 до 18 часов. Состоится ярмарка слева от входа в ЦУМ «Валентина».