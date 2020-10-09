Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 октября 2020: без маски не пустят в автобусы и не обслужат в магазинах

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области на 9 октября 2020 года лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 11 во Владимире, 10 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Муромском, 5 - в Ковровском, 5 - в Собинском, 4 - в Юрьев-Польском, 4 - в Вязниковском, 3 - в Селивановском, 3 - в Александровском, 2 - в Суздальском, 1 - в Меленковском. Для сравнения – на 8 октября заболело 59 человек. Ежедневно появляются и те, кто победил коронавирус, за сутки выздоровело 22 человека. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7772 случая заболевания, из них 1381 случая во Владимире, 1122 - в Гусь-Хрустальном, 769 – в округе Муром, 730 - в Петушинском, 646 - в Ковровском, 604 - в Александровском, 418 - в Вязниковском, 345 - в Юрьев-Польском, 338 - в Собинском, 231 - в Кольчугинском, 212 - в Меленковском, 176 - в Судогодском, 155 - в Киржачском, 172 - в Суздальском, 163 - в Селивановском, 136 - в Гороховецком, 100 - в Камешковском, 74 - в г. Радужном. Сейчас в регионе занято около 80% коек, выделенных для больных коронавирусом, но это число меняется ежедневно. Власти обещают, что при необходимости смогут быстро развернуть новые инфекционные госпиталя, раньше работавшие в больницах.

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Как отмечает руководство области, рост числа заболевших был спрогнозирован, но сейчас необходимо тщательно соблюдать требования Роспотребнадзора: мыть чаще руки, протирать дезинфицирующим средством дверные ручки и телефоны, а главное – носить маски. Чтобы заставить владимирцев соблюдать масочный режим, внесены постановления в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности. Теперь находиться в масках в магазинах, организациях, ателье или мастерских – обязательно. Организациям и индивидуальным предпринимателям Владимирской области запрещено допускать жителей без масок и респираторов в помещения, а также обслуживать их. Также без маски владимирцы не смогут законно проехать такси или общественном транспорте: их туда тоже не должны пускать и продавать билеты. А между ними владимирские студенты пожаловались на выданные в университете маски. По словам студентов ВлГУ, эти маски не соответствуют требованиям Роспотребнадзора и фактически не защищают от коронавируса. Как рассказали преподаватели, группа студентов написала официальную жалобу руководству, требуя выдать им респираторы и обещая, если это не будет сделано, обратиться с официальной жалобой в региональное управление Роспотребнадзора. Напомним, ношение масок - обязательное условие очной учебы студентов, большая часть которых вернулась с аудитории только в середине сентября. Впрочем, пока планов вновь вводить дистанционное обучение у руководства области нет, но для этого необходимо, чтобы жители соблюдали масочный режим.