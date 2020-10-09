Владимирские депутаты утвердили новые правила землепользования и застройки

Парк "Дружба" могут окружить высотками Фото: Ирина Мальцева

Изменения в важный документ, помогающий претворить генплан города в жизнь, утвердили на заседании горсовета 7 октября. Изначально этот вопрос в повестке дня не значился, но заместитель главы города Владимира Сергей Сысуев буквально за три минуты зачитал депутатам пояснительную записку. Вопросов у народных избранников было ровно два: разработаны ли правила землепользования в соответствии с генпланом города и будут ли действовать уже выданные разрешения на строительство, если сейчас внести изменения? Замглавы администрации заверил, что в обоих случаях ответ «да», поскольку закон обратной силы не имеет. Этого оказалось достаточно, чтобы депутаты единогласно утвердили правила землепользования.

Напомним, что правила землепользования и застройки города Владимира (ПЗЗ), регламентирующие строительство в областной столице, разрабатывались с 2017 года «Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР». Параллельно специалисты «ГИПРОГОРА» разрабатывали и обновленный генплан города, который был принят в сентябре прошлого года. А вот ПЗЗ Владимира из-за долгих согласований, в том числе с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области, а также пандемии утвердить удалось только сейчас. В ближайшие несколько лет именно эти правила застройки и землепользования определят, где во Владимире можно и нельзя строить, для чего предназначены те или иные участки, каковы в областном центре предельные параметры строительства и реконструкции.

Кстати, на общественных обсуждениях к новым ПЗЗ у многих общественников города Владимира был ряд претензий. Основная из которых: разрешение на застройку лугов около парка «Дружба». По утвержденному документу, луга возле парка — это зона Ж-4 – та, которая предназначена для возведения многоэтажных домов. В прошлом году этот факт вызвал громкие разбирательства, дирекция особо охраняемых природных территорий через министерство планировала расширить территорию парка, присоединив к ней луг с редкими растениями, но сделать этого до сих пор не удалось, а значит, около лесопарка «Дружба» могут все же вырасти высотки.