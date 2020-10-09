Во Владимире «Тотальный диктант» из-за коронавируса разбили на семь частей

. Фото: Валерия ПРОНИНА

«Тотальному диктанту-2020» во Владимире быть! Вообще, обычно акция проводилась в апреле, но в этом году ее перенесли на осень. 17 октября в 14.00 все ценители грамотности и русского языка смогут написать очередной диктант.

И с 7 октября в областном центре началась регистрация на мероприятие. Причем в этом году она обязательна. Виной всему коронавирус Covid-19. Впрочем, мероприятие вовсе могли отменить из-за коронавируса. И если бы это случилось, то написать диктант владимирцы не смогли бы впервые с 2014 года.

В 2020 году акция во Владимире состоится в двух форматах:

1. Традиционный (люди пишут диктант на площадках города).

2. Онлайн (диктант пишется на сайте проекта: https://totaldict.ru/)

Те, кто выберет традиционный путь написания текста, должны помнить, что без регистрации вас не пустят. Зарегистрироваться можно на сайте проекта: http://totaldict.ru/vladimir. При этом сделать это стоит заранее, так как количество мест ограничено. Более того, на некоторых площадках у вас могут попросить паспорт, а уж маска с собой обязательна.

Из-за того, что на всех площадках должна соблюдаться социальная дистанция, 228мест разделили на семь частей. Помимо традиционных мест для написания диктанта, в этом году будут и новые. Вот какие площадки тотального диктанта выбраны во Владимире:

- Областная библиотека для детей и молодежи (проспект Строителей, 23) - 25 мест. Диктатор: д.ф.н., профессор Наталья Владимировна Юдина.

- Кофейный бар «План Б» (ул. Большая Московская, 11) - 45 мест. Диктатор: к.ф.н., доцент Екатерина Александровна Кузнецова.

- Владимирская областная научная библиотека (ул. Дзержинского, 3) - 50 мест. Диктатор: филолог Наталия Борисовна Фельдман.

- Областная библиотека для детей и молодежи (ул. Мира, 51) - 30 мест. Диктатор: филолог Егор Сергеевич Константинов.

- Центр изучения иностранных языков «IN TOUCH» (ул. Ильича, 14) - 25 мест. Диктатор: филолог Дарья Владимировна Карпухина.

- Центр изучения иностранных языков «IN TOUCH» (ул. Сперанского, 1) - 25 мест. Диктатор: филолог Анастасия Викторовна Кучеренко.

- Антикафе «Скворечник» (ул. Комиссарова, 24) - 18 мест. Диктатор: филолог Дарина Валерьевна Струкова.