Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 8 октября 2020: во Владимире отменили субботник, а в Суздале — общение с чиновниками

. Фото: Александр УТКИН

Давненько за одни сутки не было столько новостей, связанных с коронавирусом. И не удивительно, на фоне увеличения числа заболевших Covid-19 власти в 33 регионе активизировались и начали либо отменять какие-то мероприятия, либо говорить с населением о своих планах. Но начнем с главного.

Роспотребнадзор выложил новые данные по числу заболевших коронавирусом. На территории Владимирской области на девять часов утра 8 октября лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В последнее время инфекция слегка притормозила в динамике роста. Вот как распределились случаи:

- 10 сл. в Муромском,

- 9 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 8 сл. в г. Владимире,

- по 6 сл. в Селивановском и Собинском районах,

- 5 сл. в Юрьев-Польском,

- по 4 сл. в Петушинском и Ковровском районах,

- 3 сл. в Гороховецком,

- по 2 сл. в Александровском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7716 случаев заболевания (1370 сл. в г. Владимире, 1112 сл. в Гусь-Хрустальном, 761 сл. о. Муром, 730 сл. в Петушинском, 641 сл. в Ковровском, 601 сл. в Александровском, 414 сл. в Вязниковском, 341 сл. в Юрьев-Польском, 333 сл. в Собинском, 231 сл. в Кольчугинском, 211 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 170 сл. в Суздальском, 155 сл. в Киржачском, 160 сл. в Селивановском, 136 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).

Если же говорить о других новостях, то главное сообщение вчера пришло из администрации области, где 7 октября провели брифинг, посвященный эпидситуации с коронавирусом. Основной вывод пока один: возвращение самоизоляции и остановки предприятий области не грозит, по крайней мере пока. Как отметил вице-губернатор Сергей Шевченко, цифры позволяют обойтись без усиления ограничений, так как они прогнозировались, а регион уже имеет опыт работы с Covid-больными.

Также власти не планируют прекращать плановую медицинскую помощь, ее продолжат оказывать и в ОКБ, где находился главный инфекционный госпиталь региона, открытый вместо хирургического корпуса. Возвращать инфекционный госпиталь пока не планируют, но при необходимости готовы сделать это в кратчайшие сроки.

Не успели в «белом доме» провести брифинг, как в мэрии Владимира тоже начали реагировать на увеличение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Глава города Андрей Шохин подписал постановление об отмене общегородского субботника, который планировалось провести 10 октября. Все мероприятия, которые традиционно проводятся в этот день, будут организованы силами подведомственных муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального комплекса, отвечающих за чистоту и порядок на территории областной столицы. Людей привлекать к уборке не будут.

А вот администрация Суздальского района решила отказаться от личного приема граждан из-за коронавируса. Теперь связаться с чиновниками суздальцы смогут лишь по телефону и лишь по понедельникам с 9 до 11 часов, когда можно позвонить на «горячую линию». Зато жители района могут задать свои вопросы аж главе администрации Суздальского района Алексею Сараеву. Телефон «горячей линии» - 8(49231)2-13-45.