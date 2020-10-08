Суздалю не хватает туалетов и урн

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Масштабный опрос запустило КБ «Стрелка». Суздальцам предложили высказаться о наболевшем на онлайн-платформе «Чего хочет город». Предполагается, что мнения местных жителей и неравнодушных гостей города помогут составить дизайн-код города – документ, предписывающий внешний вид и размер рекламных вывесок, рекомендации в отношении навигации, фонарей, лавочек и прочего. Проще говоря, дизайн-код помогает оформить город в одном стиле, сохранив его исторические особенности.

Чего же хочет Суздаль по мнению его жителей? Как отмечает КБ «Стрелка», «больше всего жители Суздаля ценят самобытный исторический облик города, его тихие улицы и разноцветные дома». Поскольку Суздаль – город пешего туризма, горожане предложили отремонтировать дороги, продумать новые туристические маршруты и обновить старые. Например, по мнению суздальцев, приятно прогуляться можно вдоль высокого берега Каменки от Спасо-Евфимиева монастыря до Александровского монастыря. А кроме того, городу бы не помешали велостоянки и велодорожки – для начала хотя бы в туристическом центре, удобные автобусные остановки с крышами и урнами, а также расписанием автобусов. Еще одна боль горожан и гостей города – бесплатные общественные туалеты. Как отмечают местные жители, их в городе, куда приезжают тысячи туристов, просто нет. «И когда же будут бесплатные туалеты? Их нет, увы. В городе нет совсем», - делятся болью горожане.

Не меньше страданий доставляют суздальцам и пестрые рекламные вывески, зачастую оформленные в разном стиле. Также раздражают местных жителей и ярмарочные палатки с поделками и сувенирами, раскинувшиеся на главной городской площади около Торговых рядов. «Очень не нравится, что красивое здание гостиного двора заслоняют хаотичные торговые палатки. Если их нельзя убрать вовсе, то нужно непременно сделать торговые места в едином стиле», — отметил один из участников опроса. Были и более скромные пожелания: жители просили хороший интернет, детские площадки на отдаленных улицах, и перенести в другое место спасателей, базирующихся недалеко от центра. Все пожелания горожан обещали учесть при подготовке документов.