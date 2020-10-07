Коронавирус во Владимирской области: уходить на «дистанционку» никто пока не собирается

Девушка сдает тест на коронавирус. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во Владимирской области за последнюю неделю число заболевших новой коронавирусной инфекцией выросло с 40 до 60 случаев за сутки. Естественно, сразу начались разговоры о «второй волне». Вот она — пришла! И начали ждать, что сейчас придумают областные власти. Наверняка, ужесточат режим, закроют предприятия, школы, отменят плановые госпитализации, начнут жестоко штрафовать и все такое. На деле все выглядит не так мрачно. Во всяком случае, со слов представителей администрации 33 региона и местного управления Роспотребнадзора.

В ОКБ сохранится плановая госпитализация

Вице-губернатор по социальной политике Сергей Шевченко вообще заявил, что цифры по Covid-19, которые они сейчас получают, прогнозировались заранее.

- Хотелось бы снять то напряжение, что появилось сейчас в обществе, - сказал он. - Мы ожидали этого всплеска заболеваемости. И ситуация сейчас вполне управляемая, так как мы уже знаем, как действовать и имеем опыт борьбы с коронавирусом. Да, мы будем увеличивать количество коек в больницах под Covid-19, если потребуется. В ближайшее время мы должны открыть дополнительно 100 коек в Александрове, Петушках и Судогде. Однако пока мы вполне укладываемся. И, например, хирургический корпус Областной клинической больницы трогать пока никто не собирается.

Напомним, что там в последние полгода располагался Covid-госпиталь. И лишь в конце сентября-начале октября его отдали под нужды плановой госпитализации, потребность в которой выросла в разы. В департаменте здравоохранения считают, что ОКБ пока трогать не стоит. Потому что это означает, что люди, которым нужны плановые операции, опять останутся без помощи. И кто знает, к каким катастрофическим последствия это может привести.

Всего же в регионе под Covid-мероприятия отдано 1107 коек. Непосредственно под коронавирусных больных оставлено 723 койки, еще 384 койки отданы под внебольничные пневмонии.

- Это количество даже превышает рассчетные показатели, - сказала директор департамента здравоохранения Елена Утемова. - Коронавирусными больными занято из них лишь 78 процентов.

Также региональные власти не собираются как весной закрывать предприятия и отправлять всех на «дистанционку». Как сказал Сергей Шевченко, достаточно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

- Мы, конечно, обращаемся к тем предпринимателям, для которых переход на дистанционный формат работы не будет критичен, с просьбой сделать это, - попросил вице-губернатор. - Однако это всего лишь просьба. Для остальных же пока все остается без изменений. Мы понимаем, что для нашей экономики повторное закрытие может быть критично.

Карантин в школах будет точечным

Тем временем в регион поступила вакцина от коронавируса. Пока речь идет лишь о пяти врачах региона, которые согласились первыми привиться от Covid-19. Именно врачей и учителей хотят вакцинировать первыми. При этом в «белом доме» также обращаются к родителям детей школьного возраста с просьбой привить от коронавируса своих чад.

- Таким образом вы обезопасите не только их от инфекции, но и тех, с кем они общаются в школах — учителей и одноклассников, - заявила директор департамента образования Ольга Беляева.

При этом сами школы закрывать и переводить на виртуальное обучение также не собираются. По словам Ольги Беляевой, такая жесткая мера сейчас не нужна.

- Классы распределены по потокам, их стараются меньше сталкивать друг с другом. Педагоги носят маски постоянно. Этого вполне достаточно, чтобы и дальше так работать, - считает Ольга Беляева.

Как уверяют в департаменте образования, все случаи заболевания (не только коронавируса, но и гриппа, и ОРВИ) в школах и детсадах носят точечный характер.

- Лишь в 13 дошкольных учреждениях имеют закрытые по карантину группы, - сказала Ольга Беляева. - В пяти группах речь идет об ОРВИ, в остальных случаях либо дети были из семей, где диагностировали Covid, либо сами дети болели коронавирусом. Тоже самое касается и школ. Более того, там карантин даже не означает окончание учебного процесса. Классы, даже закрываясь, переходят на дистанционный формат обучения. Такие классы у нас есть в тринадцати школах. В пяти карантин введен по ОРВИ, в восьми — по коронавирусу.

Лишь в Гусь-Хрустальном районе закрыли одну малочисленную школу полностью. Но в этом районе и ситуация с Covid-19 более напряженная. Случаи же в Судогде и Вязниках имеют другие причины. В первом случае учителя и ученики просто решили учиться дистанционно, а во втором случае школа ушла на двухнедельные каникулы.

Частников подключат к КТ-исследованиям

Тем не менее, это все не означает, что региональные власти совсем не будут усиливать контроль за распространением пандемии. В регионе собираются увеличить число экспресс-тестов на коронавирус. Сейчас усилиями лабораторий региона ежедневно делается около 1900 тестов.

- В регионе дополнительно выделено 55 миллионов рублей на организацию ПЦР-тестирования, - рассказала Елена Утемова. - И, учитывая, что сейчас ситуация накладывается и на увеличение заболеваемости гриппом, а для нее также нужна ПЦР-диагностика, мы, конечно, будем рассматривать возможность организации дополнительных тестирований на стороне. И это не обязательно частные лаборатории. Заниматься организацией этой работы будет координатор в лице ОКБ. Дополнительно для отделений скорой и неотложной помощи планируется закупить экспресс-тесты, чтобы быстрее выявлять больных коронавирусом.

При этом многие жители региона столкнулись еще с проблемой невозможности сделать МСКТ-исследование (томография для анализа состояния легких) через фонд ОМС. В больницах всех постоянно посылают на платные исследования. В областной администрации знают об этой проблеме.

- На самом деле такая проблема гораздо сильнее коснулась именно города Владимира, где нагрузка на томографы велика. Мы ведем переговоры с двумя частными центрами (их пока не называют — Авт.) о том, чтобы они начали делать КТ-исследования для жителей через фонд ОМС. Причем в круглосуточном режиме, - сказала Елена Утемова. - Это позволит снизить напряженность конкретно в областном центре.