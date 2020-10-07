Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 октября 2020: с апреля во Владимире выписали более 100 штрафов за несоблюдение масочного режима

Фото с сайта администрации города Владимира.

Наконец-то! Впервые с 1 октября число заболевших новой коронавирусной инфекцией уменьшилось по сравнению с прошлыми сутками. Роспотребнадзор обновил данные, и на девять часов утра 7 октября лабораторно подтверждено 57 случаев Covid-19.

Вот как распределились случаи по районам региона:

- 10 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 9 сл. в Муромском районе и г. Владимире,

- по 5 сл. в Собинском и Гороховецком районах,

- по 4 сл. в Александровском, Юрьев-Польском и Селивановском районах,

- 3 сл. в Вязниковском,

- 2 сл. в Петушинском,

- по 1 сл. в г. Радужном и Кольчугинском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7657 случаев заболевания (1362 сл. в г. Владимире, 1103 сл. в Гусь-Хрустальном, 751 сл. о. Муром, 726 сл. в Петушинском, 637 сл. в Ковровском, 599 сл. в Александровском, 414 сл. в Вязниковском, 336 сл. в Юрьев-Польском, 327 сл. в Собинском, 231 сл. в Кольчугинском, 211 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 168 сл. в Суздальском, 154 сл. в Селивановском, 133 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).

Тем временем, мэрия рассказала о ходе проверок в торговых точках и предприятиях общепита на предмет соблюдения масочного режима. 6 октября, кстати, проверяли торговые центры на Октябрьском проспекте.

Как отметил юрист управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Владимир Мисеюк, всего с апреля за нарушение масочного режима выписано более 100 штрафов. Наибольшее количество нарушителей каждый раз выявляется среди посетителей, неохотно использующих маски. А вот продавцы, официанты и другие работники сферы услуг соблюдают правила.

- Основной целью проверок является не привлечение граждан и должностных лиц к административной ответственности, а максимальное доведение до горожан понимания того, что соблюдение элементарных санитарных правил необходимо для успешной профилактики заболеваемости, - подчеркнул начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Борис Беликов. - Поэтому основной мерой воздействия на нарушителей остаются профилактические беседы, к штрафным санкциям проверяющие стараются прибегать только в случаях откровенного игнорирования предписаний Роспотребнадзора. Однако, если ситуация не изменится, практика будет ужесточена.

Тем временем, Роспотребнадзор заявляет, что в регионе превышен эпидпорог по ОРВИ. Причем среди взрослого населения. За прошлую неделю в больницы с признаками простуды обратились 8104 человека, среди них 3548 детей. Пороговый уровень заболеваемости превышен по взрослому населению на 6,4%. По результатам мониторинга в регионе преобладают риновирусы.