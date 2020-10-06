Во Владимире появится система «умный город», чтобы следить за коммунальщиками

. Фото: Павел КЛОКОВ

На сайте госзакупок появился лот от администрации города Владимира. По нему мэрия готова заплатить 6,1 миллиона рублей на появление в городе системы «Умный город» для мониторинга состояния городской среды. Причем по документам, проект запускается уже 7 декабря.

- Система «Умный город» будет представлять из себя, по сути, многослойный набор карт муниципального образования город Владимир по основным сферам, за который ответственен муниципалитет: дорожное и коммунальное хозяйство, городской транспорт, состояние жилищного фонда и так далее с возможностью реагирования на проблему онлайн и оперативной отчетностью (с использованием фото и видео) о решении возникшей проблемы, - рассказали в мэрии. - Система «Умный город» уже хорошо зарекомендовала себя в муниципальных образованиях Московской области. Ее внедрение позволит администрации города Владимира оперативно собирать данные по городским проблемам, связанным с коммунальной инфраструктурой и благоустройством, а также онлайн отслеживать работы по их решению. Система также будет интегрирована с порталом «Мой Владимир», чтобы быстрее обрабатывать жалобы и обращения жителей города.

Комментарий от мэрии явно требует разъяснений. Во-первых, многие уже успели отметить, что за основу владимирской администрацией берется опыт Москвы и Московской области, где систему «Умный город» начали развивать еще в 2015 году. И в этом году вокруг нее разгорелись нешуточные страсти. На фоне коронавируса многие москвичи стали считать, что система используется чуть ли не для слежения за простыми людьми. Короче, классический «старший брат» (ну, или «большой брат», кому как привычнее).

Во Владимире вряд ли дойдет до такого. Во-первых, сумма контракта указывает на бюджетность системы. Скорее всего, она будет представлять из себя набор фото- и видеокамер, объединенных в единую систему для отслеживания работы коммунальщиков, а также общественного городского транспорта. Тем более, что такая система активно развивалась во Владимире еще во времена, когда Александр Разов был начальником городского УВД. Именно он был сторонником установки по городу множества камер, чтобы было легче бороться с преступностью. Так что идея не нова. А общественный транспорт у нас уже подключен к системе GPS-навигации, и отслеживать его передвижения могут даже простые владимирцы на различных интернет-ресурсах.

Также в мэрии утверждают, что в системе будут храниться данные о многоквартирных жилых домах, тепловых, газовых и электрических сетях, контейнерных площадках и так далее. Доступ к «Умному городу» будет только у администрации.

На вопрос, есть ли уже компании, которые захотели принять участие в конкурсе, в мэрии сказали, что не будут называть их до даты окончания подачи заявки.