Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 октября 2020: в международный день врача заболеваемость вышла на показатели середины июня

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно в первый понедельник октября во всем мире отмечается Международный день врача (International Doctor’s Day). Это день солидарности и активных действий врачей всего мира. В этом году он проходит на фоне пандемии, что придает ему особый статус.

И во Владимирской области, как и во всем мире праздник проходит на фоне подъема «второй волны» эпидемии Covid-19. По показателям заболеваемости за сутки Владимирская область вышла на уровень середины июня 2020 года. Именно тогда последний раз у нас за 24 часа заболели больше 55 человек. Последний раз до сегодняшнего дня.

Роспотребнадзор опубликовал данные на девять часов утра 5 октября. И в регионе за сутки лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились все случаи:

- 12 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Муромском,

- по 8 сл. в г. Владимире и Александровском районе,

- по 4 сл. Петушинском и Юрьев-Польском районах,

- по 3 сл. в Гороховецком и Киржачском районах,

- по 2 сл. в Суздальском и Вязниковском районах,

- 1 сл. в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7540 случаев заболевания (1343 сл. в г. Владимире, 1080 сл. в Гусь-Хрустальном, 724 сл. в Петушинском, 731 сл. о. Муром, 634 сл. в Ковровском, 588 сл. в Александровском, 407 сл. в Вязниковском, 322 сл. в Собинском, 332 сл. в Юрьев-Польском, 230 сл. в Кольчугинском, 210 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 165 сл. в Суздальском, 147 сл. в Селивановском, 124 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 72 сл. в г. Радужном).

Еще один неприятный момент — уже неделю для 33 региона стала нормой смерть двух-трех человек от коронавируса. В последние сутки умерли как раз три жителя Владимирской области.