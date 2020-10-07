Владимир в рейтинге российских городов по уровню зарплат оказался лишь на 82 месте

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Необычный рейтинг решили сделать в «РИА Новости». Информагентство решило определить список из ста российских городов. По ранжиру их расставили, исходя из уровня зарплат. И Владимир в этом рейтинге оказался лишь на 82 месте!

Рейтинг не сложный и определялся всего из двух критериев — средняя зарплата по городу и количество потребительских корзин, которые может приобрести на эти деньги человек. Все данные брались на основе статистики от Росстата. Например, зарплата считалась на основе данные за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям.

Потребительская корзина выводилась для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Напомним, что она представляет собой минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для жизнедеятельности человека. Используется для расчета величины прожиточного минимума. Структура корзины состоит из трех частей: продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Всего 109 единиц.

Так вот во Владимире в 2020 году средняя зарплата составляет 35 тысяч рублей. При этом цены в областном центре такие, что этих денег хватает лишь на 1,78 потребительской корзины. Надо признать, что Центральный Федеральный округ (за исключением Москвы и Нижнего Новгорода) вообще живет не очень богато. Ни один из наших соседей не попал в первые 50 пунктов рейтинга.

Лучше всех из малых городов центра страны живет Рязань. Здесь и зарплата повыше (37,1 тысячи рублей), и корзин можно купить аж целых две. А хуже всех в ЦФО приходится жителям Иваново. Зарплата всего 30,6 тысячи рублей, да и закупить на нее можно всего 1,65 потребительской корзины. Так что среди регионов Центрального Федерального округа Владимир можно считать середняком. Другое дело, что по сравнении с лидерами рейтинга мы смотримся бедно. И это мягко говоря!

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Москва. В столице один человек в среднем зарабатывает больше ста тысяч рублей. И этих денег вполне хватало на четыре потребительские корзины. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард.

КОНКРЕТНО

Список городов ЦФО в рейтинге уровня зарплат